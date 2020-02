Herausgefunden: So oft denken Frauen im Durchschnitt an Sex

Ist was dran an dem Klischee, dass Männer viel häufiger an Sex denken als Frauen? Und: Wie regelmäßig denken Frauen überhaupt im Durchschnitt an Sex? Eine Umfrage von Psychologie-Studenten hat die genaue Zahl herausgefunden - und so nachgewiesen, dass Männer und Frauen sich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, wie angenommen. Im Video seht ihr, was bei der Untersuchung herausgekommen ist!