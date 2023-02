Valentinstag, das Weihnachten der Blumenläden. Aber sind es wirklich Blumen, die Frauen sich am 14. Februar wünschen? Laut einer Umfrage ist ein anderes Geschenk wesentlich beliebter.

Statt Rosen und Pralinen stehen persönlichere Geschenke zum Valentinstag viel höher in der Rangliste: nämlich Sex, Intimität und Zeit zu zweit. Das fand eine aktuelle, repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag der Potenz App Kranus Edera heraus, ebenso, dass Blumen bei Männern eher nicht so beliebt sind. Das ist jetzt wenig überraschend, doch auch bei Frauen haben die klassischen Rosen offenbar langsam ausgedient. Aber werfen wir einmal einen Blick auf die Ergebnisse der Umfrage.

Schatz, bitte schenk mir keine Blumen, sondern lieber....

Die Umfrage unter 2042 Personen ab 18 Jahren ergab, dass 26 Prozent aller befragten Frauen einen klassischen Blumenstrauß zum Valentinstag erhalten, wohingegen sich aber nur 21 Prozent auch wirklich Blumen wünschen. Die kleine Geste finden die meisten also schön. Aber größer noch ist der Wunsch nach etwas anderem: Zeit zu zweit. Zum Valentinstag wünscht sich fast jede zweite Frau (44 Prozent) und auch fast jeder zweite Mann (49 Prozent) gemeinsame Zeit. Ein schönes Abendessen, ein Konzert, Theaterbesuch oder auch einfach nur Sex: Rund 50 Prozent aller Paare möchten den Valentinstag gemeinsam verbringen.

Lieber Rosenblätter im Bett als in der Vase?

Tatsache ist: Blumen und Sex sind als Valteninstagsgeschenk in etwa gleich beliebt oder unbeliebt. Ebenso viele Frauen erfreuen sich an Intimität genauso wie an Rosen, nämlich 21 Prozent der befragten Frauen. Bei den Männern hingegen kann man schon von Kluft sprechen, vergleicht man Blumen mit Sex. Hier wünscht sich etwa die Hälfte aller Befragten Sex am Valentinstag. Allerdings stehen dem gegenüber 49 Prozent der Frauen, die sogar explizit keinen Sex zum Valentinstag möchten.

Ob es an dem Tag liegt, der Art und Weise wie er gebrandet und monetarisiert wird, oder an schlecht laufender Kommunikation innerhalb der Beziehung, wertet die Umfrage nicht aus, möglicherweise ist es ein Zusammenspiel aus allem. Die Expert:innen der Potenz-App Kranus Edera empfehlen aber: “Es ist wichtig, Erwartungen und Wünsche miteinander zu besprechen. Eine offene Kommunikation in einer Beziehung schafft Verständnis und Bewusstsein für den:die Partner:in und kann das gemeinsame Miteinander stärken und auch anderweitigen Problemen eine geeignete Plattform geben. Brechen Sie mit Tabus und trauen Sie sich, ihre Wünsche und Bedürfnisse offen anzusprechen.”

Das Beste Geschenk ist dann vielleicht ein schönes Abendessen und ein gutes Gespräch.