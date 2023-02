Es ist wieder soweit: Pünktlich zu Beginn des Jahres hat Amorelie auch wieder den großen Sexreport veröffentlicht. Dafür wurden 2.000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren zu ihrem Liebesleben befragt, um die Sex-Trends für die kommenden zwölf Monate ausfindig zu machen. Und in den Schlafzimmern tut sich so einiges. Blümchensex darf auch noch sein, hat aber von dem ein oder anderen Kink schon große Konkurrenz bekommen. Aber ist kinky das neue sexy?

Harte Fakten: Wie oft rappelt es in der Kiste?

30 Prozent gaben an, mehrmals die Woche Sex zu haben. Demgegenüber stehen 21 Prozent die sich seltener als einmal im Monat vergnügen. 36 Prozent lassen es mehrmals im Monat krachen. Vor allem Selbstbefriedigung steht dabei hoch im Kurs. 71 Prozent der Befragten gaben Solosex als wichtigen Teil ihrer Sexualität, sieben Prozent machen es sich nur gemeinsam mit dem:der Partner:in, 23 Prozent macht beides an.

Was turnt an?

Neben den Klassikern Kuscheln, Petting und Kopfkino, landen Pornos auf Platz vier der beliebtesten Lustmacher, dicht gefolgt von unerwarteten Berührungen. Überraschend: 25 Prozent gaben an, sich selbst sexy zu fühlen, sei ein absoluter Anturner. In Sachen Verführungen, nimmt mit 40 Prozent der Befragten der überwiegende Teil lieber die passive Rolle ein, während nur 13 Prozent selbst das Szepter in die Hand nehmen.

Schnell oder langsam, hart oder soft?

Die Vorlieben der Befragten sind allerdings weniger überraschend. Die meisten nehmen lieber den devoten, statt den dominaten Part ein. Slow Sex ist beliebter als die schnelle Nummer und die meisten mögen es eher soft als hart. Bei der Experimentierfreudigkeit hält sich das Ergebnis die Waage: Die einen stehen auf die altbewährte Lieblingsstellung, die andere Hälfte wagt gern Neues.

Woran denkst du gerade?

Wer hat sie nicht, die kleinen, heißen Fantasien? Doch nicht jede:r will sie ausleben, vielen reicht einfach der Gedanke daran, wie es wohl sein könnte. Beispielsweise ein Dreier: Davon träumen 26 Prozent, während 18 Prozent ihn auch schon erlebt haben. Dicht gefolgt von Gruppensex, der mit 22 Prozent auf Rang zwei der Fantasien logiert, während 13 Prozent bereits Teil davon waren. Platz 3 belegen dann Sexpartys und Swingerclubs. Die beliebtesten Orte für eine heiße Nummer? Strand, Hotel und der All Time Favorite Auto sind natürlich dabei. Aber auch die gute, alte Waschmaschine und das Flugzeug.

Orgasm Gap ist leider immer noch real

Leider kommen Männer nach wie vor um einiges häufiger zum Orgasmus als Frauen.Während 86 Prozent der Männer beim Sex den Höhepunkt erreichen, sind es bei Frauen lediglich 56 Prozent. Der beste Weg, um zu Kommen, geht für Frauen immer noch über Selbstbefriedigung. Penetrativer Sex führe nämlich nur bei jeder vierten Frau zum Ziel.

Quelle: Amorelie.de/sexreport