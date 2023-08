Das Single-Dasein ist nicht für alle Menschen gleich. Für eine Person mag es etwas ganz anderes bedeuten als für eine andere. Manche mögen den Zustand, andere möchten ihn schnell hinter sich bringen. Wir haben 10 verschiedene Single-Typen für euch gesammelt.

Unbeschwert, bekümmert, zufrieden, glücklich, frustriert – all das kann zu der ein oder anderen Single-Person passen – manchmal sind es mehrere Worte gleichzeitig und teilweise scheint eines ganz besonders den Gemütsstatus auszumachen. Wie ein Mensch das Single-Leben auffasst, ist ganz individuell. Daher gibt es viele verschiedene Herangehensweisen. Erkennst du dich oder Freund:innen von dir in ihnen wieder?

Die Sorglose

Der sorglosen Single-Frau macht es nichts aus, Single zu sein. Sie hat sich von den gesellschaftlichen Normen gelöst und genießt die Zeit, die sie nur sich selbst widmen kann. Diese Frau ist nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung, sie schaut einfach, was sich im Leben ergibt – und ist mit beiden Varianten zufrieden.

Die Kritische

Abstriche beim Dating machen? Nicht mit ihr. Sie weiß genau, wonach sie sucht und lässt sich auf nichts Geringeres ein. Je mehr Punkte auf ihrer Liste stehen, desto länger dauert die Suche. Nicht selten wird diese aus Frustration abgebrochen und später wieder aufgenommen. Das ist nur gesund, wenn man sonst zu lange feststeckt – und eine Pause von den Erfahrungen braucht.

Die Verletzte

In einer der vergangenen Beziehungen ist etwas vorgefallen, was diese Single-Frau noch nicht verarbeitet hat. Das kann dazu führen, dass sie immer wieder an die gleichen, unangenehmen Typen gerät, weil sie erst reflektieren muss, was ihr guttut. Es kann ebenso dazu führen, dass sie sich nicht bereit für eine Beziehung fühlt und selbst bei guter Chemie Gründe findet, damit keine Beziehung zustande kommt. Diesen Single-Frauen fällt es schwer, Vertrauen in sich selbst oder andere aufzubauen. Sie müssen erst an dem arbeiten, was sie innerlich blockiert, ehe sie nach vorne schauen können.

Die Unglückliche

Sie hat andauernd Pech. Ein Date taucht nicht auf, ein Mensch meldet sich nach wenigen Tagen nicht mehr. Das hinterlässt Spuren und nagt an ihrem Selbstbewusstsein. Dieser Single-Frau ist am besten geholfen, wenn sie sich nach einigen Fehlschlägen auf sich selbst konzentriert; sich der eigenen Stärken bewusst wird oder Freund:innen fragt, was sie an ihr schätzen. Dating-Detox ist hier das A & O.

Die Zurückhaltende

Sie würde gerne mit jemandem ausgehen, aber den ersten Schritt machen? Ein Grauen. Sie wartet darauf, dass sie jemand anspricht, oftmals lange Zeit vergeblich. Durch ihre zurückhaltende Art wird sie oft falsch wahrgenommen. Teilweise wirkt sie auf andere desinteressiert, dabei ist das gar nicht ihre Absicht. Ihre beste Option ist es, über sich selbst hinauszuwachsen und Interesse zu zeigen. Übung macht hier die Meisterin.

Die Frustrierte

Diese Single-Frau hasst es, Single zu sein. Sie steckt in einem nicht enden wollenden Kreislauf aus Selbstmitleid und Frustration fest – und versteht nicht, warum sich dieser Zustand nicht ändert. Diese Single-Frau sollte erst lernen, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen. Und: dass nichts verwerflich daran ist, Single zu sein. Sich in Geduld zu üben, ist für sie ebenfalls eine gute Taktik.

Die Selbstbestimmte

Diese Frau ist absolut freiwillig Single und liebt die Vorteile, die sie dadurch hat. Sie kann ganz sie selbst sein, ihren eigenen Hobbys nachgehen, sich mit Freund:innen treffen oder allein verreisen, wohin oder wann sie möchte. Sich an jemanden zu binden, ist für sie nicht denkbar. Wozu diese Verpflichtungen eingehen, wenn sie sie selbst und frei sein kann?

Die Kopflose

Alle um sie herum sind vergeben, nur sie schafft es einfach nicht? Die kopflose Single-Frau ist schon fast panisch auf der Suche nach der neuen Liebe, weswegen sie oft mehrere schlechte Erfahrungen macht. Denn sie weiß selbst oft nicht, was sie will und welche Prinzipien sie an eine kommende Beziehung hätte, wodurch viele Begegnungen mit neuen Liebhaber:innen zum Scheitern verurteilt sind. Sie sollte aufhören, sich mit den anderen zu vergleichen und herausfinden, was ihr (auch ohne Beziehung) Freude im Leben bringt.

Die Träumerin

Sie ist hoffnungslos romantisch und wünscht sich ein Leben, wie sie es aus Filmen kennt – ein langes Leben mit dem:der Seelenverwandten, der:die irgendwo nur darauf wartet, sie zu erobern. Sie möchte zusammen alt werden und eine Familie gründen. Doch in all ihren Träumereien verliert sie sich oft und gibt bei den kleinsten Unstimmigkeiten anderen Menschen keine Chance. Ihr hilft es, zu lernen, dass es keinen perfekten Menschen gibt, aber dass eine Beziehung mit stetiger Arbeit nahe an diesen Zustand herankommen kann.

Der Single-Frischling

Sie war lange Zeit in einer Beziehung und ist frisch Single. Der gröbste Herzschmerz ist vorüber und sie entwickelt sich oft in eine von zwei Richtungen: Entweder, sie genießt die neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen – oder: Sie vermisst ihre:n Ex und denkt oft an die vergangene Zeit zurück. Bei Letzterem hilft es, sich klar zu werden, was in der Beziehung nicht gepasst hat – sowohl von der einen als auch der anderen Seite. Hier können unter anderem auch Freund:innen unterstützen, die einen neutraleren Blick haben.

