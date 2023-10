Beim Dating die zweite Wahl sein? Das möchte niemand. Wir verraten auf welche Anzeichen du achten solltest, um es rechtzeitig zu erkennen.

Vor allem in Zeiten des Online-Datings ist es nicht unüblich, mit mehreren potenziellen "Kandidat:innen" gleichzeitig zu schreiben – auch genannt Cookie Jarring. Damit einher geht jedoch auch die Unsicherheit, ob du tatsächlich die erste Wahl der Person bist, in die du dich gerade verguckt hast …

Was ist Cookie Jarring?

Der Begriff Cookie Jarring soll die Dating-Situation beschreiben, wenn eine der beteiligten Personen noch jemand anderen "in petto" hat, also noch jemanden datet. Oder womöglich sogar noch drei, vier oder fünf andere – eben so wie weitere Kekse im "Cookie Jar", im Keksglas. Passt es mit einem:einer nicht, kann auf den:die nächste zurückgekommen werden.

5 Warnzeichen für Cookie Jarring

Keine:r von uns möchte wohl die zweite Wahl sein. Doch wie können wir das erkennen? Achte auf diese fünf Hinweise von Cookie Jarring:

Das Schlimmste zuerst: Er:sie verwechselt deinen Namen oder muss immer wieder lange überlegen, wie du heißt. Ein ganz eindeutiges Warnzeichen, dass du ihm:ihr nicht so wichtig bist wie andersherum und er:sie noch andere datet. Etwas subtiler, aber immer noch ein ganz klares No-Go: Er:Sie schreibt während euer Verabredungen ständig mit jemand anderem und du darfst es nicht lesen. Fragst du nach, kommen keine direkten Antworten, sondern nur ausweichende Phrasen wie "Ist nicht so wichtig". Er:Sie stimmt nicht sofort neuen Treffen zu, sondern "muss erstmal gucken" oder hat schon andere Pläne, die aber nicht weiter beschrieben werden. Oder er:sie sagt spontan ab, auch ohne einen direkten, ehrlichen Grund. Gesprächen über eure gemeinsame Zukunft geht er:sie aus dem Weg. Ähnlich ist es, wenn es darum geht, deine Eltern kennenzulernen oder dich seinen:ihren vorzustellen – auch das versucht er:sie lieber zu vermeiden.

Erkennst du diese Verhaltensweisen, überleg dir genau, wie viel Kraft du in das weitere Kennenlernen oder die Beziehung stecken möchtest – denn jede:r hat es verdient, die erste Wahl zu sein.

