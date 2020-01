50 Date-Ideen – für jede Lebenslage

Wenn's um Dating geht, machen wir uns das Leben oft unnötig schwer. Wir wollen umwerfend aussehen, einen super Eindruck auf den anderen machen, am liebsten alles optimal planen und und und. Kleines Problem: Dadurch fühlen wir uns angespannt, verkrampfen und können nicht besonders authentisch sein.

Aber jetzt mal unter uns: Haben wir es überhaupt nötig, uns zu stressen? Geht es beim Dating nicht (neben der Partnersuche) darum, eine gute Zeit zu haben??? Ergibt sich dann nicht alles andere sowieso von selbst, wenn es sich denn ergeben soll ...? Ganz klar: Nein, ja und ja! Also hören wir doch einfach mal auf zu grübeln und schlagen unserem Schatz, Online-Bekannten oder wem auch immer etwas vor, worauf wir wirklich Lust haben!

Wie bitte? Dir fällt immer noch nichts ein? Na zum Glück haben wir genug Date-Ideen für alle da ...

20 Date-Ideen – für kalte Tage

Schnee, Dunkelheit, Kälte? Kein Problem, hier kommen unsere Date-Ideen für Winter und Schlecht-Wetter-Phasen.

1. Schlittschuhlaufen

... am besten Hand in Hand, damit ihr nicht hinfallt (bzw. wenn doch, dann immerhin zusammen).

2. Töpferkurs

Und am Ende bekommt jeder das, was der andere zustande gebracht hat!

3. Schneeballschlacht

Versteht sich von selbst, dass ihr euch hinterher gegenseitig beim Aufwärmen helft ...

4. Sauna

Gut für die Gesundheit – und die Augen ...

5. Fitnessstudio

Warum nicht das Schöne mit Angenehmen verbinden ...?! Außerdem gibt's kein heißeres Outfit als Fitness-Leggings und Sport-Top.

6. Schneemann bauen

Oder gleich eine Familie?! Gute Gelegenheit, die Kinderfrage zu klären.

7. Billardspielen

Ein Date mit Einlochen (*Schenkel klopf*) – kann er auch super vor seinen Kumpels mit prahlen.

8. Kino

Gleichzeitig in die Popcorn-Tüte greifen, einen schönen Film anschauen – und draußen verpasst ihr vermutlich eh nur Graupelschauer aus grauem Himmel.

9. Kerzen gießen

... wird sich anfühlen wie Wachs in deinen Händen (sorry, musste einfach raus!).

10. Kochen

... und natürlich gemeinsam essen! Aber lasst noch Platz für das Dessert ...

11. Theater

Gleich auch noch eine gute Gelegenheit, mal wieder das Sonntags-Dress und die schicken Pumps aus dem Schrank zu holen.

12. Skifahren

Erst auf der Piste etwas Dampf ablassen und hinterher bei Dampfnudel und Punsch gemeinsam runterkommen – wenn Berg oder Skihalle in der Nähe sind, nichts wie los!

13. Museum

Tragt euch gegenseitig eure Interpretationen der Ausstellungsstücke vor, ohne die Beschreibung zu lesen – super witzig und lässt evtl. sehr tief blicken.

14. Netflix & Chill

Geht einfach immer!

15. Therme

Warmes Wasser, viel nackte Haut und Blubberblasen – falls keine Therme in der Nähe ist, geht natürlich auch die Badewanne.

16. Oper

Schick machen, musikalische Kunst in Reinform genießen und hinterher Pommes essen und sich mit Ketchup vollkleckern – so geht kultiviert.

17. Paar-Massage

Ist euch zu teuer? Na dann müsst ihr eben selber ran.

18. Wellness-Tag

Schlammpackungen, Whirlpool, Massagen – wer würde dazu schon Nein sagen?

19. Squash

Für die Sportskanonen unter uns. Aber Achtung: Manche Männer sind schlechte Verlierer (ebenso wie manche Frauen ...).

20. Tanzkurs

Macht es – und dankt uns später.

20 Date-Ideen – für warme Tage

Sommer, Sonnenschein, 16 Stunden Helligkeit? Dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen – und mit diesen Date-Ideen schon gar nicht.

1. Go-Kart-Fahren

Ein kleiner Adrenalin-Kick für zwischendurch – und auf manche Männer sollen Motorengeräusche ja eine betörende Wirkung haben.

2. Gassi gehen

Wenn ihr einen eigenen Hund habt oder einen ausleihen könnt, nehmt ihr den, ansonsten ab ins Tierheim und los. Wie ein Mensch mit Tieren umgeht, sagt übrigens viel über seinen Charakter.

3. Bootstour

Gibt's etwas Romantischeres? Vielleicht, aber über Wasser schippern geht immer! (Außer bei allzu starkem Wellengang ...)

4. Grillen

Gemüsespieße, lauwarmes Bier, weil ihr zu verpeilt seid, eine Kühlbox zu besitzen – Grillabende sind einfach das Beste!

5. Strand

Salz in den Haaren ist immer sexy. Und etwas Romantischeres als Meeresrauschen gibt es nun wirklich nicht.

6. Picknick

Ob im Park, am See oder im eigenen Garten: Schmiert euch ein paar Brote, packt eine Decke ein und genießt. Aber vergesst nicht die Weintrauben, um euch gegenseitig zu füttern.

7. Erdbeeren pflücken

... oder etwas anderes, das gerade Saison hat und bei euch wächst. Süße Früchtchen sind der Eisbrecher schlechthin.

8. Wasserski

Du stehst auf Action und sportliche Herausforderung? Na dann: Ab geht die wilde Fahrt!

9. Freibad

Besonders an heißen Tagen eine sehr gute Wahl – denn je voller es ist, umso enger müsst ihr zusammenrücken ...

10. Eis essen

Ist dir mal aufgefallen, dass selbst der seriöseste Businessmann mit einem Eishörnchen in der Hand aussieht wie ein kleiner Junge? Äh, zurück zum Thema: Vanille oder Schokolade?

11. Clubbing

Von Club zu Club ziehen macht einfach am meisten Spaß, wenn man keine dicke Jacke dabei haben muss und am nächsten Tag nicht erkältet im Bett liegt ...

12. Joggen

Macht – wie so vieles – zu zweit noch mehr Spaß als allein. Außerdem schütten wir dabei Glückshormone aus (ja tun wir!) und sind mega heiß.

13. Kletterwald /Hochseilgarten ...

Adrenalin-Junkies aufgepasst: Klettern ist ein super Date! Der Hängebrücken-Effekt sorgt für beste Aussichten (auf Liebe).

14. Vergnügungspark

Wer lieber gemütlich sitzend einen Adrenalin-Kick haben möchte: Zusammen Achterbahn fahren tut's natürlich auch.

15. Wochenmarkt

Leckere, frische Lebensmittel einkaufen und hinterher zusammen kochen. Oder ihr stürzt euch auf die Dips beim Griechen und macht daraus ein Picknick. Solange ihr beide nach Knoblauch stinkt, ist ja alles okay.

16. Camping

Zusammen im Zelt übernachten, am Lagerfeuer sitzen – ein Camping-Trip ist das perfekte Romantik-Date.

17. SUP

Ja, die Rede ist von Stand-Up-Paddling und nein, es ist nicht schlimm, wenn du ins Wasser fällst – denn dich wird sicher jemand retten ...

18. Segeltörn

Zu teuer und keiner von euch hat einen Segelschein? Na dann nehmt euch halt ein Tretboot oder Kanu ...

19. Ausreiten

Denn auf dem Rücken der Pferde ...

20. Jahrmarkt

Das Date mit der Treffsicherheit beim Dosenwerfen beeindrucken, sich einen Liebesapfel schenken lassen und zusammen die Geisterbahn überleben – Jahrmärkte bieten soooo viele tolle Möglichkeiten, sich näher zu kommen und zu verlieben.

10 Date-Ideen für immer

Egal ob Herbst, Sommer oder Schneesturm – diese Date-Klassiker gehen praktisch immer.

1. Shoppen

Ihr könnt euch gegenseitig einkleiden, in sexy Outfits präsentieren und eventuell beschenken – aber macht bloß einen Bogen um den Elektromarkt ...

2. Kaffeetrinken

Klingt vielleicht langweilig, aber bestellt doch mal beide jeweils für den anderen!

3. Hausparty

Am besten lernt man einen Menschen kennen, wenn man ihn entweder mit seinen Freunden beobachtet oder mit den eigenen. Von daher: Partyyyyy!

4. Essengehen

Auch hier gilt: Wenn euch das zu langweilig ist, bestellt euch euer Essen einfach mal gegenseitig.

5. Städtetrip

Eine kleine Kurzreise und zusammen etwas Neues erleben – immer eine verbindende Erfahrung.

6. Sightseeing in der eigenen Stadt

... oder ihr entdeckt euer zu Hause gemeinsam aus einer neuen Perspektive.

7. Möbel shoppen

Ab ins Möbelhaus! So könnt ihr gleich mal abchecken, wie eure gemeinsame Wohnung wohl aussehen würde und dein Date kann dir beim Schleppen helfen, falls du etwas kaufst.

8. Konzert

Live-Musik, von der Menge zusammengequetscht werden – leichter kommt man kaum ans Ziel.

9. Sprachkurs

Meldet euch zum Sprachkurs an und lernt zusammen Spanisch, Französisch oder was auch immer euch interessiert. Und wenn ihr's einigermaßen drauf habt, schreibt ihr euch gegenseitig Liebesbriefe in der neu erworbenen Sprache und/ oder verreist in ein Land, in dem sie gesprochen wird.

10. Spieleabend

Ob Video- oder Gesellschaftsspiele: Zocken macht einfach Spaß! Es sei denn, da ist jemand ein schlechter Verlierer – übertriebener Ehrgeiz ist sowas von unsexy!

