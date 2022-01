Aufregung ist beim ersten Date total normal. Damit ihr vor Nervosität jedoch nicht die falschen Themen ansprecht, verrät ein Dating-Coach die größten Fails, die ihr leicht vermeiden könnt.

Was ziehe ich an? Was kann ich gegen peinliche, unangenehme Stille unternehmen? Und was kann ich tun, wenn die Stimmung kippt? Diese und noch mehr Fragen schwirren vielen uns vor dem ersten Date durch den Kopf. Dass ihr vor einem Date aufgeregt seid, ist ganz normal und wird auch eurem Gegenüber nicht anders gehen. Trotzdem gibt es einige NoGos, die du am besten komplett vermeiden solltest.

Dating-Fails: Der erste Eindruck zählt

Ehrlichkeit ist für viele eine der wichtigsten Eigenschaften einer guten Beziehung. Gerade deshalb ist es auch essenziell, dass du schon beim ersten Date sagst, was dir wichtig ist und was dir überhaupt gar nicht gefällt. Auf was du sonst noch achten solltest, verrät Flirt-Coach Horst Wenzel im RTL-Video.

Verwendete Quelle: RTL.de