In Beziehungen können wir viel zwar lernen. Doch auch Singles haben Menschen in einer Partnerschaft einiges voraus. Wir erklären dir, welche Fähigkeiten und Stärken im Single-Dasein gedeihen.

In unserer Gesellschaft werden Menschen oft stigmatisiert, wenn sie (gerade als Frauen) Single sind. Selbst dann, wenn die Person selbst kein Problem darin sieht. Die Frage danach, ob es jemand Neues gibt, wird regelmäßig gestellt. Dabei kann das Single-Dasein uns sogar persönlich weiterbringen und helfen, uns selbst besser zu verstehen. Natürlich ist das auch in Beziehungen möglich, aber einige Dinge gelingen uns als Single einfach besser. Jedenfalls dann, wenn wir generell im Single-Leben glücklich sind. Wir haben eine kleine Übersicht möglicher Single-Stärken zusammengestellt.

Dinge, die Singles oft schneller lernen

Unabhängigkeit

Singles teilen ihre Freizeit so ein, wie sie ihnen gefällt. Sie verreisen, wann sie mögen. Treffen Freund:innen, wann sie wollen. Singles sind unabhängiger, da sie nicht im Hinterkopf an den:die Partner:in denken müssen – und kein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie einfach das tun, auf das sie gerade Lust haben. Entscheidungen über Ausgaben liegen ebenfalls allein bei ihnen. Essen gehen, Einkaufen oder spontan etwas Teures kaufen – all das ist möglich, ohne dass vielleicht kritische Kommentare über zu spendables Verhalten aufkommen.

Kreativität

Da Singles meist mehr Zeit für sich haben, können sie sich öfter ausprobieren. Sie schätzen es, sich kreativ auszuleben und neue Dinge zu erleben, fördern ihre Interessen und lernen Seiten an sich selbst kennen, die zuvor im Verborgenen lagen. Die Folge: Sie sind oft kreativer als Nicht-Singles und offener für neue Erfahrungen.

Alleinsein

Einsamkeit – ein Gedanke, der viele Menschen bedrückt. Glückliche Singles haben aber gelernt, dass Alleinsein nichts Schlimmes sein muss. Stattdessen arrangieren sie sich mit der Zeit mit sich selbst und lernen sie oft im Zusammenspiel mit sozialen Interaktionen und Hobbys zu schätzen. Sie wissen, dass Alleinsein eine Stärke sein kann. Eine Möglichkeit, um zu reflektieren, Self-Care zu betreiben oder um einfach nur eine Serie zu schauen oder ein Buch zu lesen, in das sie seit Langem eintauchen wollten.

Persönliches Wachstum

Eigene Interessen zu verfolgen ist oft einfacher, wenn man nur an sich selbst denken muss. Noch einmal den Job wechseln, ein neues Hobby ausprobieren, Dinge verändern und daran wachsen. Das trauen wir uns als Single öfter zu, da wir nicht an eine andere Person denken, die möglicherweise auf uns und unsere persönliche Stabilität im Leben angewiesen ist.

Selbstbewusstsein

Singles treffen ihre eigenen Entscheidungen. Das kann sie unter anderem dazu bewegen, mehr in diese zu vertrauen und sicherer aufzutreten. Es passieren zwar oft auch Fehler, aber diese gehören zum Leben dazu – und aus ihnen zu lernen, macht wiederum stärker.

Für andere da sein

Studien zeigen, dass Singles öfter für ihre Mitmenschen da sind. Nicht nur, was die Familie und Freund:innen angeht, sondern auch im Sinne von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Singles geben ihre Zeit, ihr Geld und ihre Unterstützung öfter für andere Menschen als Menschen in einer Beziehung das tun. Sie sind in der Liebesberatung außerdem öfter unvoreingenommen, da sie Probleme in einer Beziehung des:der Freund:in nicht direkt auf die eigene Partner:innenschaft beziehen.

Meinungen und Studien gehen auseinander

Ob wir als Singles oder in Beziehungen glücklich sind, darüber gibt es keine Einigkeit – und nur wenig Forschung scheint sich überhaupt mit dem Wohlbefinden von Singles zu beschäftigen. Fakt ist aber, dass glückliche Singles Vorteile haben können, genauso wie Menschen in einer glücklichen Beziehung eben auch. Eine Partner:innenschaft, in der die Menschen verständnisvoll und liebevoll miteinander umgehen, wird ebenfalls zu persönlichem Wachstum oder mehr Selbstbewusstsein führen können. Denn manchmal braucht es auch aufbauende Worte oder allgemeine Bestätigung eines uns nahestehenden Menschen, um diese zu fördern. Ein:e Partner:in kann ebenso dafür sorgen, dass wir aus unserer Komfortzone ausbrechen und neue Dinge ausprobieren, beispielsweise weil die Charaktere in der Beziehung sehr unterschiedlich sind – und wir als Partner:in auf einmal mehr unternehmen als noch im Single-Dasein. Vielleicht sind wir sogar mutiger als zuvor. Schlussendlich gibt es keine Formel für ein zufriedenes Leben, aber sowohl im Paar-Modus als auch Single können wir Vorteile für uns entdecken.

