"Pigging": Achtung vor dieser fiesen Dating-Masche!

In der U-Bahn spricht er dich an: Ein unglaublich attraktiver Mann, der auch noch nett zu sein scheint. Ihr tauscht Nummern aus und schreibt euch ein paar Mal hin und her. Du kannst es kaum erwarten, ihn zu treffen. Immerhin klingt das alles mehr als vielversprechend. Doch dann, als ihr euch endlich zum Essen trefft, ist er so ganz anders. Er ist einfach nur unfreundlich und beschimpft dich sogar als "hässlich". Was ist denn da los?

Pigging: Vom Traummann zum Albtraum

Es könnte sein, dass du Opfer einer fiesen Dating-Masche geworden bist: dem "Pigging". Dabei geht es den Männern darum, Frauen anzusprechen, mit denen sie sonst eigentlich nicht flirten würden – nur mit dem Ziel, sie wieder fallen zu lassen und zu beleidigen. Eine riesige Schweinerei! Was das soll? Damit wollen Männer wohl ihr Ego aufpimpen oder treten sogar mit ihren Kumpels in einen Wettstreit.

Wie kann ich mich vor Pigging schützen?

Eigentlich nur, indem du deinem Bauchgefühl vertraust. Kommt dir seine Flirterei irgendwie komisch vor? Spricht er dich total unverhofft und in ungewöhnlichen Situationen an? Nicht immer merkt man, was da gerade mit einem geschieht – leider. Doch manchmal hat man von Anfang an ein komisches Gefühl – in dem Fall sollte man darauf hören. Wenn du dennoch Opfer von "Pigging" geworden bist, sind drei Dinge besonders wichtig: