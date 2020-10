10 lustige Tweets übers Singlesein, in denen seeehr viel Wahrheit steckt

Das Leben (als Single) ist toll und oft auch ziemlich lustig – zumindest wenn man es mit so viel Humor betrachtet wie diese zehn Twitterer*innen.

Singles sind einsam, verzweifelt und 24/7 auf der Suche nach einem Partner. Irgendetwas stimmt nicht mit ihnen, denn sonst wären sie ja in einer Beziehung. Dass solche Vorstellungen völliger Quatsch sind, hat sich mittlerweile vermutlich (und hoffentlich) herumgesprochen. Singlesein wird glücklicherweise längst nicht mehr mit irgendwelchen Mängeln (wie etwa die Abwesenheit eines Partners) in Verbindung gebracht, sondern deutlich mehr mit dem, was es tatsächlich ausmacht: Freiheit, Selbstständigkeit, Lebensfreude, Selbstverwirklichung, Liebe und natürlich jede Menge Spaß.

Mit der besten Freundin Vino trinken und Nächte durchquatschen, flirten, so viel und mit wem man möchte, und bei Urlaub, Einrichtung und Geldausgaben hemmungslos den eigenen Kopf durchsetzen, ohne auch nur das kleinste Bisschen davon abweichen zu müssen. All das ist für Singles selbstverständlich – für Menschen, die in einer festen Beziehung stecken, dagegen Rarität bis hin zu No Gos (der Punkt mit dem Flirten dürfte sich zum Beispiel äußerst schwer gestalten ...).

Natürlich haben Partnerschaften ebenfalls ihre Vorteile. So ist es beispielsweise viel leichter, für zwei Personen zu kochen als für eine, und auch Familienfeiern lassen sich mit einer kontinuierlichen Plus Eins in der Regel weitaus entspannter und stressfreier überstehen, als allein oder mit immer wieder neuen Begleitpersonen. Doch von einer Welt, in der man über die "armen, einsamen Singles" sprechen würde, sind wir heutzutage weiter entfernt als vom Saturn.

Von daher ist es wenig verwunderlich, dass Leute wie verrückt lustige Memes und Sprüche über Singles und das Singleleben ins Internet schreiben: Denn was wir bemitleidenswert oder traurig finden, darüber scherzen wir in der Regel weitaus weniger.

10 lustige Tweets übers Singlesein, die den Nagel auf den Kopf treffen

1. P-p-p-pokerface

"SCHAHAAAATZ, DA IST NE SPINNE, KOMM SCHNELL HER UND MACH DIE TOT! SCHAHAAATZ!!"



Wenn die Spinne gleich merkt dass Ich Single bin & gerade nur bluffe, bin Ich am Arsch :( — Eliser (@kifferbarbie) April 14, 2018

2. Auf Schwiegereltern ist einfach kein Verlass

Ich bin übrigens nur Single, weil meine Schwiegereltern keine Kinder bekommen können. — Das Madl (@Eosgoettin) March 16, 2018

3. Danke, Fortschritt!

30-Jährige



20 n. Chr.: Ich hatte ein schönes Leben.



1020: Ich habe fünfzehn Kinder.



2020: Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung lol. — Boxenlude (@BoxenIude) August 27, 2020

4. Wer tut das schon?

"Triff nette Singles aus deiner Umgebung!"



Ich treffe ja nichtmal den Mülleimer aus kurzer Distanz. — Sch🆗ominza 🏡 (@Frl_Pfefferminz) April 13, 2016

5. Flirtprofis unter sich

"Du siehst besser aus, wenn du keine Brille trägst."



"Du siehst auch besser aus, wenn ich keine Brille trage."



- Flirten kann ich. — ß (@be_rockabilly) March 25, 2017

6. Quod erat demonstrandum

Ich bin nie schlecht gelaunt, wenn ich allein bin, also liegt es nicht an mir! — MissTery (@MissTery379) December 1, 2016

7. Genialer Trick!

Tipps gegen die Einsamkeit:



- Licht ausschalten

- Horrorfilm aussuchen

- Horrorfilm komplett anschauen

- sich nicht mehr alleine fühlen — 𝐊 𝐀 𝐓 𝐘 🌿 ⁴𐄇²⁰ (@KatyPolin) October 30, 2018

8. Das Gefühl kennen wir alle

Ich bin gerne Single, aber manchmal wärs einfach schön jemanden zu haben der einen im Schlaf mit dem Kopfkissen erstickt. — kluth (@Karibik_Kluth) April 10, 2018

9. Singles exclusive

An alle Leute, die Singles fragen, wieso sie eigentlich Single sind: bitte lasst das. Wir haben einen Eid geschworen und dürfen euch das Geheimnis unseres Erfolges leider nicht verraten. — Die Liser (@Die_Liser) July 18, 2018

10. Hauptsache lecker!

Bin Single. Muss beim Thai 2 zusätzliche Vorspeisen ordern, um den Mindestbestellwert zu erreichen. Werde dick. Bleibe Single. Muss beim ... — Peter Wittkamp (@diktator) October 31, 2010