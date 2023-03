Menopause heißt nicht, dass wir auch mit den Dates eine Pause einlegen. Warum die in den Wechseljahren sogar viel entspannter sein können.

Die Menopause – also die letzte Menstruation – erleben Frauen im Schnitt im Alter von 51 bis 52 Jahren. Es kommt jedoch laut der Deutschen Menopause Gesellschaft e.V. bereits bei einem Prozent der unter 40-Jährigen und bei einer von tausend Personen unter 30 Jahren vor, dass die Menopause eintritt. 11,5 Millionen Frauen sind zwischen 40 und 59 Jahre alt – die Wechseljahre sind also für viele Menschen ein Thema – und doch wird wenig über sie berichtet. Für viele Menschen sind sie mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen verbunden, aber sie können auch eine Befreiung sein: Die Sorge um eine mögliche Schwangerschaft, PMS und Co. sind ein Ding der Vergangenheit.

Und auch auf Themen wie Romantik, Liebe und Sex haben die Wechseljahre und ihre Symptome für Frauen ab 50 einen großen Einfluss. Menopause bedeutet aber nicht gleichzeitig Dating-Pause, so das essenzielle Ergebnis einer durch die Online-Dating-Plattform "Zweisam" in Auftrag gegebene Umfrage. Warum es sogar vorteilhaft sein kann, während der Wechseljahre zu daten, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Jede:r spürt die Symptome der Menopause anders intensiv

Die Symptome der Menopause sind so individuell wie der Mensch, der sie erlebt, bestätigt auch Dr. Susan Pitman, Ärztin der Summit Medical Group in Livingston, im Gespräch mit dem "Marin"-Magazin: "Frauen erleben die Menopause auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt kein Regelwerk, nur Richtlinien." Von Hitzewallungen, nächtlichen Schweißausbrüchen und vaginaler Trockenheit können viele Symptome auftreten – aber nicht bei jedem Menschen. "Auch die Heftigkeit der Symptome ist sehr unterschiedlich", so die Medizinerin.

Und es gibt auch Symptome, die sich (in)direkt auf das Sexualleben auswirken können – von der generellen Lust auf Sex bis hin zur Qualität der sexuellen Erfahrung. Hitzewallungen in der Nacht können Berührungen des:der Partners:Partnerin unangenehm machen, nächtliche Schlafstörungen können dafür sorgen, dass man zu erschöpft für Sex ist. Aber: Das muss nicht so sein. Gegenteilig kann die Menopause der Beginn eines neuen Lebensabschnitts in puncto Sex sein.

Bis heute ist Sex unter älteren Menschen für einige ein Tabu-Thema

Eine Studie ergab, dass mehr als 50 Prozent der Befragten bis weit in ihre Siebziger hinein ein aktives Sexleben führten. Spannenderweise ist es noch gar nicht so lang her, dass Menschen über 59 nicht einmal für solche Studien in Betracht gezogen wurden: Man sah sie weitgehend als "irrelevant" für das Thema Sex an. Besagte Studie aus den 1990ern, die 2007 veröffentlicht wurde, trug im Wesentlichen dazu bei, dass man diesen Ansatz hinterfragte, und die Ergebnisse der Umfrage erregten medial großes Aufsehen und sorgten mit dafür, dass das Thema der Sexualität von älteren Menschen eine gewisse Legitimität erhielt.

Zwar ist es bis heute noch so, dass Frauen ab 50 medial kaum repräsentiert werden – so machen sie einen Anteil von 20 Prozent an der US-Bevölkerung aus, tauchen allerdings nur zu acht Prozent im Fernsehen auf und dass dann auch tendenziell eher in der Rolle der liebenden Mutter. Doch am Ende aller Tage zeigen Film und Fernsehen auch nicht unbedingt die Realität, und es liegt an uns selbst, unser (Liebes-)Leben in die Hand zu nehmen.

Die Wechseljahre bringen ihre eigenen Vorteile mit sich

Wer sich die Symptome der Wechseljahre anschaut, mag ein mulmiges Gefühl gegenüber der Dating-Welt haben: Wie soll ich mich bei einem Date von meiner besten Seite zeigen, wenn ich parallel von Gelenkschmerzen, Unkonzentriertheit und Müdigkeit durch meinen schlechten Schlaf geplagt werde? Susanne Liedtke, Ökotrophologin und Gründerin von "NOOBODYTOLDME", beruhigt im Gespräch mit "Zweisam": Fast alle Symptome der Menopause seien gut behandelbar.

Und die Wechseljahre hätten schließlich auch einige Vorteile, so die Unternehmerin: "Wir wollen nicht mehr jedem gefallen, es reicht uns, dem oder der einen zu gefallen. Frauen in den Wechseljahren sind bei sich angekommen, sie haben Frieden geschlossen mit ihrem Körper, sie gehen wertschätzender mit ihm um und sorgen insgesamt besser für sich." Und das gelte eben auch für die Partner:innenwahl.

Wir müssen ehrlich sein – zu anderen und zu uns selbst

Letztlich ist Ehrlichkeit einer der wichtigsten Faktoren. Zunächst einmal sich selbst gegenüber, denn man wird die Symptome der Wechseljahre nicht wegwünschen oder -kaschieren können. Sie sind auf hormonelle Veränderungen des Körpers zurückzuführen und können beispielsweise durch medizinische Betreuung und Beratung angegangen werden. Auch Ehrlichkeit gegenüber dem Date ist wichtig – auch wenn das Thema Menopause "vielleicht nicht gleich beim allerersten Date" auf den Tisch kommen muss, rät Liedtke.

"Aber wenn sich abzeichnet, dass es ernster wird, würde ich es auf jeden Fall ansprechen." Schließlich sei die Menopause nur ein Aspekt des Älterwerdens – und der:die Partner:in vielleicht auch von solchen Folgen betroffen. Und sowieso: "Nur weil Frauen durch die Wechseljahre gehen, heißt es nicht, dass Männer in der Lebensmitte vor Gesundheit nur so strotzen."

Verwendete Quellen: de.statista.com, menopause-gesellschaft.de, marinmagazine.com, "Zweisam"-Report, health.harvard.edu, nielsen.com