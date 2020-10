Das würde ein ECHTER Gentleman niemals tun

Die Anforderungen an einen echten Gentleman ändern sich mit der Zeit – und so hatte das, was laut einer Umfrage für den modernen Gentleman ein absolutes No Go ist, vor 50 Jahren noch niemand auf dem Schirm.

Tür aufhalten, Essen bezahlen, beim Treppe Hinaufsteigen immer hinter der Dame gehen und beim Hinabsteigen vor ihr – solche Knigge-Regeln musste ein Mann wohl in den 50ern befolgen, um als waschechter Gentleman durchzugehen. Und heute? Sieht es eeetwas anders aus. In Zeiten von Ghosting, Benching und Co. empfinden wir es tendenziell schon als Gentleman like, wenn uns ein Kerl eine halbe Stunde vor dem Date wissen lässt, dass er sich verspätet. Wenn er uns dann noch eine Tür aufhält, werden wir vor Schreck wahrscheinlich fast schon misstrauisch.

Umfrage: Was macht den modernen Gentleman aus?

Der Taschenanbieter Maxwell Scott hat in einer kleinen Umfrage unter rund 200 Männern und Frauen ein Meinungsbild eingeholt, was den modernen Gentleman aus heutiger Sicht auszeichnet. Zunächst das, was am wenigsten überrascht: Für 80 Prozent der Befragten muss ein Mann einwandfreie Manieren haben, um den Ehrentitel Gentleman zu verdienen. Wie gesagt: Rechtzeitig über Verspätungen informieren und solcherlei Kram ...

74 Prozent der Umfrage-Teilnehmer*innen gaben an, selbst jemanden zu kennen, den sie als Gentleman bezeichnen würden. Da die Stichprobe zu 40 Prozent aus Männern und zu 60 Prozent auf Frauen bestand, wird vermutlich gut die Hälfte dieser 74 Prozent dabei an sich selbst gedacht haben.

No Gos für einen Gentleman

Handfeste Verhaltensregeln lieferte die Befragung allen Gentleman-Wannabes im Hinblick auf No Gos, also Dinge, die ein Gentleman auf gar keinen Fall tun sollte: Während des gemeinsamen Dates aufs Handy schauen oder es gar benutzen und bei einer Dating App angemeldet sein. Ersteres disqualifiziert Gentleman-Anwärter nach Meinung von 59 Prozent der Teilnehmer*innen, die Dating App bewerteten 50 Prozent als No Go – ihnen zufolge müssen wir bei Tinder also gar nicht erst anfangen zu suchen, wenn wir einen Gentleman daten möchten.

Stellt sich nur noch die Frage, ob wir überhaupt unbedingt einen Gentleman an unserer Seite haben wollen, schließlich müssten wir selbst uns dann idealerweise wie eine Lady benehmen, um richtig gut zu matchen. Aber für den Richtigen wäre das vielleicht ausnahmsweise mal drin ...

Weitere Infos aus der Umfrage findest du auf der Website von Maxwell Scott.