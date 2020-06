Er ist verliebt in dich? Dann würde er DIESE 7 Dinge niemals tun

Wenn ein Mann mit dir ausgeht, heißt das leider nicht automatisch, dass er dir auch die Welt zu Füßen legen will. Und sind wir mal ehrlich: Wir daten ja auch nicht nur Typen, die in unsere "Den will ich heiraten und Kinder kriegen"-Kategorie fallen. Das macht das Ganze manchmal kompliziert. Denn wenn man nicht weiß, wie der andere empfindet, fängt man an, seine Zeichen zu interpretieren. Eines ist klar: Wenn er diese Dinge tut, kann er es eigentlich nicht ernst mit dir meinen.

1. Er meldet sich nie von selbst

Du schreibst ihm ungefähr zehnmal so viele Nachrichten wie er dir und von selbst kommt von ihm so gar nichts? Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Klar, es gibt Männer, die kommen nicht so richtig aus dem Quark und der ein oder andere braucht erst einen Arschtritt, um zu merken, dass er zu passiv ist. Aber Hand aufs Herz, es gibt eine ganz einfache Faustregel, die da lautet: Wenn er dich will, dann meldet er sich auch!

2. Er hält sich nie einen ganzen Tag für dich frei

Mal ein Kinobesuch da, mal ein Essen hier – aber einen ganzen Tag verbringt er nie mit dir? Komisch. Wenn er Gefühle hätte, dann würde er sich definitiv mehr Zeit für dich nehmen.

3. Er will dich seinen Freunden nicht vorstellen

Im Grunde kennst du niemanden aus seinem Freundeskreis oder der Familie. Und wenn du mal ein Treffen vorschlägst, ist immer irgendetwas Anderes wichtiger? Klingt leider verdächtig nach: Die Frau ist nur eine Übergangslösung für mich!

4. Er will immer nur zu dir

Bei dir Netflix schauen, bei dir essen, bei dir schlafen, aber in seiner Wohnung bist du eigentlich nie? Die Frage, die sich da stellt, ist ja: Warum? Weil er nie aufräumt? Weil er in einem Brennpunkt-Bezirk wohnt? Oder vielleicht doch eher, weil es für ihn bequemer ist, gehen zu können, wann er will?

5. Er spricht nie von der Zukunft

Ein Mann, der verliebt ist, würde garantiert auch mal von Zukunft sprechen. Nicht nach dem ersten Date und nicht gleich von Haus, Hund und Kindern. Aber ein: "Wir können ja mal in den Urlaub gemeinsam fahren" oder ein "Ich würde dir unbedingt gerne mal meinen Heimatort" zeigen, sollte doch drin sein.

6. Er will keine Exklusivität

Lebt er generell das Modell der offenen Beziehung? Wenn nicht, spricht es nicht gerade für die große Liebe, wenn er neben dir noch andere Frauen datet. Und wenn es ihm egal ist, wenn du mehrgleisig fährst, ist das ebenso kein gutes Zeichen.

7. Er will nicht mit dir wegfahren

Die Urlaubszeit ist kostbar – immerhin hat man nicht so viele freie Tage im Jahr. Deshalb verbringt man diese auch mit Menschen, die einem besonders am Herzen liegen. Er lehnt es ab, mit dir wegzufahren? Ist eigentlich selbsterklärend ...

Was willst du?

Am Ende musst du dich fragen: Möchte ich so eine lockere Geschichte oder fehlt mir etwas? Hast du wirklich Gefühle für den Mann, die er aber mit mehreren Gesten verletzt – dann gibt es leider nur eine Lösung. Auch wenn es schwerfällt – Kontakt abbrechen und sich neu orientieren ...

