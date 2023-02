Was dir hilft nach zu vielen Dates nicht die Hoffnung zu verlieren

Date-Burnout Was dir hilft nach zu vielen Dates nicht die Hoffnung zu verlieren

Wenn das fünfte Date in drei Wochen immer noch nicht zum Erfolg geführt hat, kann das Dating-Leben eine:n ganz schön herunterziehen. Diese fünf Dinge können dir helfen, das Daten wieder positiv zu sehen.

Vielleicht dachtest du, dass es gut läuft, aber die andere Person hat sich auf einmal nicht mehr gemeldet. Oder bei dir ist der Funken so gar nicht übergesprungen und du hast dich gegen ein zweites oder drittes Date entschieden. Es kann Spaß machen, neue Menschen beim Daten kennenzulernen. Ständig mit Abweisung umgehen zu müssen – oder selbst andere zurückzuweisen, kann aber auch anstrengend sein.

Diese fünf Dinge empfiehlt Psychologin Thema Bryant auf CNBC Make it, wenn das Dating-Leben dich zu sehr stresst:

1. Mach mal eine Pause

Wenn du nach zu vielen Versuchen eine Pause einlegen möchtest, ist das total in Ordnung. Oft helfen uns diese Pausen, um herunterzufahren und uns wieder auf uns zu konzentrieren. Hat dich eine Person hängen gelassen, brauchst du vielleicht etwas Zeit, um die negativen Gefühle zu verarbeiten – und sie nicht gleich vor dem nächsten Date in eine Box zu packen und der nächsten Person mit einer fröhlichen Miene zu begegnen. "Manchmal versuchen wir uns nach einer oder mehreren Zurückweisungen sofort mit einer anderen Person zu trösten", so die Psychologin Thema Bryant.

Dates sollten kein Wettlauf gegen die Zeit sein, sondern in deinem eigenen individuellen Tempo passieren. Fühlst du dich gestresst wegen des nächsten Treffens, das ansteht? Dann nehme das Zeichen der Überlastung war und mache eine Pause. Du kannst der Person auch unter der Begründung absagen, dass du gerade genug von der Daterei hast. Denn du bist nicht zu einem Treffen verpflichtet und solltest dein eigenes Wohlergehen nicht vernachlässigen. Die meisten Menschen werden das verstehen.

2. Nutze deine Auszeit, um in Ruhe zu reflektieren

Welche Gründe sprachen gegen deine bisherigen Bekanntschaften? Hattet ihr zu wenige geteilte Interessen, war das Gespräch schlichtweg zäh und anstrengend – oder war er:sie sympathisch und humorvoll, aber du fühltest dich nicht wirklich zu der Person hingezogen? Laut der Psychologin Thema Bryant können "selbstsabotierende Verhaltensweisen" verantwortlich für den ausbleibenden Erfolg sein. Es könne beispielsweise sein, dass du unbewusst "widersprüchliche Botschaften" sendest. Darüber zu reflektieren, ob du selbst in irgendeiner Weise zu den schlecht gelaufenen Dates beigetragen haben könntest, sei daher der richtige Weg, um mehr über dich zu lernen und die kommenden Treffen zu verbessern.

3. Sei gut zu dir selbst

Dass es seit einer Weile nicht klappt, heißt nicht, dass du selbst eine problematische Person oder nicht liebenswert bist. "Es gibt Zeiten, in denen es nichts bringt, sich die Fakten anzuschauen", erklärt Thema Bryant. "Die Fakten suggerieren dir, dass die Abweisung und das Scheitern immer wieder passieren, weil du dich nutzlos und unattraktiv fühlst, aber die Wahrheit ist, dass wir nicht immer die Beachtung erfahren, die unserem eigenen Wert entspricht." Sei also nicht zu hart zu dir, sondern versuche, dich selbst so zu behandeln wie eine:n gute:n Freund:in.

Anderen geben wir oft sehr viel bessere Ratschläge als uns selbst. Im Dating-Stress vergessen wir außerdem oft uns um uns selbst zu kümmern. Wir haben vielleicht Hobbys oder soziale Kontakte vernachlässigt, weil wir uns zu sehr auf die Dates konzentriert haben. Achte auf dich und nehme dir nicht zu viele Dates vor, die an deiner Energie zehren und keinen Raum für andere Dinge lassen, die dir Spaß machen.

4. Vergleiche dich nicht mit anderen

Nach einem gescheiterten Date fühlen wir uns oft einsamer als zuvor und isoliert. Wenn wir Date um Date hinter uns haben, kommen uns oft Vergleiche mit anderen in den Sinn: Deine beste Freundin hat Online damals ihren Ehemann kennengelernt – wie schwer kann das schon sein? Psychologin Thema Bryant rät, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen und sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen.

Es muss nicht schnell gehen. Mache dir keinen unnötigen Zeitdruck. Viele würde die Sorge danach, dass es nicht genügend Menschen "da draußen" gebe oder nicht genug Liebe für sie, beschäftigen, erklärt die Psychologin. Stresse dich nicht mit solchen Gedanken. Denn wer bereit ist, an einer Beziehung zu arbeiten, kann in fast jeder Partnerschaft glücklich sein.

5. Umgebe dich mit Menschen, die dich wertschätzen

Je länger die Dating-Suche geht, desto mehr Abstriche machen wir oft. Wir schrauben unsere Vorstellungen etwas herunter, lassen uns vielleicht manche Dinge gefallen, die wir eigentlich unmöglich finden. Diese Art der Resignation können wir am besten verhindern, indem wir uns mit unseren Liebsten umgeben. “Wenn du dich tief in dir drin unsicher oder wertlos fühlst, kann das deine Auswahl der Menschen und die Entscheidung, wem du dich öffnest, beeinflussen", erklärt die Psychologin.

Oft würden Menschen darauf hoffen, sich Anerkennung von der nächsten fremden Person ergattern zu können. Auf einmal glauben sie, dass sie "Glück haben", wenn ein Date sich wieder bei ihnen meldet. Dabei ist die Person selbst der Grund und deren Persönlichkeit. Bryant rät, ein eventuell verletztes Selbstvertrauen erst wieder aufzubauen, indem man sich der guten Freund:innen bewusst wird, die man hat und die eine:n schätzen. Halte dir die guten Dinge vor, ehe du mit der Frustration des vergangenen Dates in das nächste übergehst.

Verwendete Quellen: CNBC Make it, NHS, eharmony