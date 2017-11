Du bist Weihnachten alleine? So wird es trotzdem ein schönes Fest!

Das Fest der Liebe kann ganz schön nerven: Wie in einer perfekten Weihnachtswerbung schlendern verknallte Pärchen Hand in Hand über die Weihnachtsmärkte, zelebrieren gemeinsam Weihnachtsrituale, nehmen sich die Zeit gegenseitig einen Adventskalender selber zu basteln ... Hach ja, das Fest der Feste ist ja soooooo romantisch. Aber eben nur für Paare.

Für viele Singles, die Weihnachten alleine sind, werden die letzten Wochen des Jahres zur persönlichen Herausforderung. Da heißt es: Wie viel Kitsch kann ein einsames Herz ertragen?

Weihnachten alleine? Kein Grund, sich zu fürchten!

Partnerbörsen wie eDarling, Parship oder Elitepartner brummen im Winter - denn viele einsame Singles entscheiden sich noch mal schnell für eine Last-Minute-Partnersuche, um das Alleinsein mit allen Mitteln zu verhindern. Wer dennoch Heiligabend und die Festtage alleine verbringen muss, der ist froh, wenn der Spuk so schnell wie möglich vorüber ist.

Dabei muss Weihnachten als Single gar nicht zum Horror-Fest werden. Wir sagen dir, wie du der Einsamkeit entgegen wirkst und es dir auch alleine zum Weihnachtsfest schön machen kannst.

👭 Suche dir Gleichgesinnte!

Nur weil man Single ist, heißt das ja nicht, dass man Weihnachten ganz alleine verbringen muss. Oft kann man mit der Familie (Eltern, Geschwister, Kindern, Cousinen ...) zusammen feiern, die man ohnehin viel zu selten sieht. Wenn das nicht möglich ist, kann man sich immer noch Gleichgesinnte suchen: zum Beispiel alleinstehende Freunde oder Nachbarn, die man zu sich nach Hause einladen kann.

🍾 Gönne dir etwas Besonderes

Ob es ein Kurzurlaub in einem Wellnesshotel ist, ein tolles Essen oder ein ausgiebiger Einkauf in deinem Lieblings-Onlineshop – mache dir selbst ein Weihnachtsgeschenk! Zu Heilabend solltest du dich so richtig verwöhnen. Warum sollen denn nur die anderem vom Fest der Liebe profitieren? Du zelebrierst eben die Selbstliebe!

⏰ Nutze die Zeit

Sofern man nicht im Schichtdienst arbeitet, hat man über die Feiertage jede Menge Zeit. Nutze sie, um Dinge zu erledigen, die du schon ewig aufschiebst. Zugegeben, das klingt jetzt erst mal nicht nach einer Extra-Portion Weihnachts-Spaß. Aber so kannst du wenigstens super entspannt ins neue Jahr starten. Und es hat ja auch etwas unheimlich Befriedigendes, eine To-Do-Liste abzuhaken, oder?

🎁 Tue Gutes

Warum nicht ein bisschen Freude schenken zu Weihnachten? Und zwar meinen wir mit Freude Zeit. Es gibt zum Beispiel viele Senioren in Pflegeheime, die sich zu Weihnachten furchtbar allein fühlen und sich über Gesellschaft riesig freuen würden.

🔧 Nimm dir ein Projekt vor

Etwas zu erschaffen, lenkt nicht nur ab, sondern macht auch mächtig stolz. Wolltest du zum Beispiel schon immer ein Möbelstück selbst bauen? Oder ein Fotoalbum für die beste Freundin basteln? Oder vielleicht einfach mal eine Torte backen? Was immer es ist - stelle dich der Herausforderung. So wird das Fest der Liebe für dich zum Fest der Kreativität.