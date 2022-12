Was macht eigentlich ein erfülltes Leben aus? Eine Studie belegte erst kürzlich, dass insbesondere drei Faktoren eine bedeutende Rolle spielen.

Wer möchte am Ende seines:ihres Lebens nicht von sich behaupten können, ein erfülltes Leben gelebt zu haben. Doch was ist ein erfülltes Leben überhaupt? Welche Faktoren machen es aus? Ist es Geld, materielle Dinge, Momente oder Erlebnisse mit den Liebsten, die unser Leben lebenswert machen?

Vermutlich hat jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen davon. Eine Studie, die kürzlich in "Frontiers in Psychology" veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass die Befragten im Schnitt ein erfülltes Leben folgendermaßen definieren:

"Ich möchte mein Leben in vollen Zügen genossen, persönliche Ziele erreicht haben und zufrieden damit sein, was ich meiner Nachwelt zurücklasse."

Laut den Forscher:innen kommt diese Laiendefinition schon nah an die Hauptfaktoren eines erfüllten Lebens heran. Sie beschreiben ein Gefühl, das von innen herauskommen muss und mit Wertschätzung gegenüber der eigenen Person, der Leistungen und dem Leben im Gesamten einhergeht.

Wie lief die Studie ab?

Knapp 800 Teilnehmer:innen von denen 80 Prozent weiblich waren – 55 Prozent mit Kindern und 36 Prozent nie verheiratet und ohne Kinder – nahmen an der Studie teil. Das Durchschnittsalter der Befragten belief sich auf rund 50 Jahre.

Im ersten Teil der Studie wurden den Teilnehmenden Fragen gestellt. Beispielsweise: "Was ist Ihnen besonders wichtig?" oder "Was sind für Sie Merkmale eines erfüllten Daseins?" Im zweiten Teil der Studie mussten sie ihr Leben im Hinblick auf diese Fragen bewerten und die Wichtigkeit verschiedener Elemente evaluieren, wie in etwa Freundeskreis, Arbeit und Hobbys.

Laut Studie: Diese drei Faktoren machen ein erfülltes Leben aus

Die Wissenschaftler:innen analysierten die Antworten und kamen zum Schluss, dass ein erfülltes Leben von drei verschiedenen Kernelementen abhängt. Dafür haben sie ausschlaggebende Antworten als Beispiel für die jeweilige Kategorie angegeben.

1. Generelle Beschreibung

Ein 24-Jähriger beschreibt, was ein erfülltes Leben für ihn bedeutet: "Wenn ich mir vorstelle, dass ich alt bin und auf mein Leben zurückblicke, möchte ich zu der Erkenntnis kommen, dass ich trotz aller Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, insgesamt zufrieden bin."

2. Kognitive Beurteilung

Eine andere Teilnehmerin (30 Jahre alt) war der Sinn im Leben besonders wichtig. Sie sprach von Zielen, persönlicher Weiterentwicklung – auch im beruflichen Kontext – und einem bestimmten Lebensstandard, den sie erstrebt. Am Ende ihres Lebens möchte sie von sich behaupten können, dass sie der Person, die sie sein möchte, immer nähergekommen ist.

2. Emotionale Einschätzung

Eine 84-jährige Befragte bewegte sich vor allem auf einer emotionalen Ebene. Sie ist dankbar dafür, so viele positive Emotionen wie Freude, Stolz und Glück erlebt zu haben. Ein Leben in Harmonie und Zufriedenheit sei ihr wichtig: "Ein erfülltes Leben ist, wenn man im Alter mit seinem Leben versöhnt ist."

Diese drei Elemente veranschaulichen, dass ein erfülltes Leben zum einen aus der generellen Beurteilung besteht, aber auch Ziele und Wünsche, die sich jeder Mensch individuell setzt, eine große Rolle spielen. Und zuletzt ist auch die emotionale Ebene von Bedeutung. Denn was hilft einem beruflicher Erfolg, wenn er:sie dabei keine innere Zufriedenheit spürt.

Aus den folgenden fünf Kategorien zogen die Teilnehmer:innen am meisten Energie

Zwischenmenschliche Beziehungen wie Partnerschaft und Freundschaften Ein erfüllender Beruf Ehrenamtliches Engagement Der Glaube wie Spiritualität oder Religion Freizeitaktivitäten

Selbstverständlich hängt ein erfülltes Leben auch stark von gegebenen Umständen der Person ab. Das soziale Netz, Ausbildung, Wohlstand oder finanzielle und gesundheitliche Absicherungen wie die Krankenkasse sind alles Faktoren, die nicht jedem Menschen gewährt sind und die Lebensqualität beeinflussen.

Verwendete Quellen: psychologytoday.com, geo.de, penguinrandomhouse.de