von Eva Carolin Keller Träume verraten oft mehr über dich, als du denkst. Welche drei Symbole auf Beziehungsprobleme hindeuten, zeigen wir dir hier.

Die meisten Träume haben wir direkt nach dem Aufwachen bereits vergessen. Kannst du dich aber noch haargenau an das Geträumte erinnern, dann lohnt es sich vielleicht noch einmal darüber nachzudenken. Denn Träume verraten oft mehr über dein Unterbewusstsein als du ahnst.

Träume sagen viel über dich – und deine Partnerschaft

Die Dinge, die dich im Alltag beschäftigen – Stress im Job, Streitigkeiten in der Familie oder eben auch Beziehungsprobleme – können sich in Träumen widerspiegeln. Und das eben auch, wenn dir die Probleme oder Sorgen vielleicht gar nicht bewusst sind. Dabei sind es nicht immer offensichtliche Szenarien, die sich abspielen wie Streit oder Betrug. Vielmehr gibt es bestimmte Symbole, die – wenn sie in deinen Träumen vorkommen – darauf hindeuten, dass in deiner Partnerschaft nicht alles rund läuft. Welche drei Symbole das sind, verraten wir dir im Video.

Verwendetet Quelle: bestlifeonline.com