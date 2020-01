WhatsApp-Fehler, die jeden Flirt vergraulen

Wer verknallt ist, möchte alles richtig machen und auf gar keinen Fall in irgendwelche peinlichen Fettnäpfchen treten. Vor allem beim Schreiben in WhatsApp will jede kleine Nachricht deshalb gut überlegt sein. Denn viel zu schnell zerstört ein kleiner Fauxpas das noch so frische, aber vielversprechende Liebesglück. Damit der Flirt nicht nach ein paar Nachrichten hin und her schon wieder sang- und klanglos abflaut, verraten wir euch einige wichtige Flirt-Regeln, die ihr beim Schreiben unbedingt beachten solltet. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich dann sogar etwas Ernsteres aus der "WhatsApp-Freundschaft".