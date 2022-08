von Charlotte Reppenhagen Auf Instagram und TikTok wird ein neuer Fashion-Trend immer beliebter, der einen eleganten Gegensatz zu ausgefallenen Outfits der 90er-Jahre bildet: der "Coastal Grandmother Style".

Obwohl es schon über 15 Jahre her ist, dass Diane Keaton im Film "Was das Herz begehrt" die elegante und gebildete Theaterautorin Erica Barry spielte, spielen ihre Looks von damals heute eine größere Rolle als je zuvor. Denn: Der "Coastal Grandmother Style" erobert unsere Herzen – und unsere Kleiderschränke.

Lässiger Fashion-Trend "Coastal Grandmother Style"

Mit eleganten Silhouetten, lässigen Styles und natürlichen Materialien bildet der "Coastal Grandmother Style" das erwachsene Gegengewicht zu schrillen und lauten Y2K-Outfits, die von den 90er-Jahren inspiriert sind. Vielleicht ist er deswegen so beliebt – oder einfach, weil man für diese Outfits in absolute Wohlfühlklamotten steigen kann. Was auch immer du an dem Trend spannend findest: Im Video zeigen wir dir, welche Fashion-Pieces in seinem Mittelpunkt stehen und wie du sie stylen kannst.

