Daisy Jones and The Six.

"Daisy Jones And The Six"

"Daisy Jones And The Six" Darauf kommt es beim lässigen 70's-Style an

von Hannah Lutterbach Mit " Daisy Jones and The Six " kehren die wilden 70er zurück – auch in unseren Kleiderschrank! Was die gehypten Looks der Charaktere aus der Serie ausmacht.

Kaum eine Buchverfilmung wurde in den letzten Jahren so heiß erwartet wie "Daisy Jones and the Six". Nicht nur bei der Besetzung der Charaktere und der musikalischen Umsetzung waren die Erwartungen der Fans hoch – auch in Sachen Mode sollten Zuschauer:innen nicht enttäuscht werden. Und wenn es euch nach den ersten Folgen so geht wie mir, und ihr eure Haare nun bis zum Hintern wachsen lassen möchtet und bereits die Schlaghose aus dem Kleiderschrank herausgekramt habt, verraten wir euch, auf was es bei dem lässigen 70's-Stil der Serie noch ankommt.

Daisy Jones: Mode trifft auf Musik

Wir schreiben die frühen Siebziger Jahre. Hauptdarstellerin Daisy Jones (gespielt von Riley Keough) zieht am Strip von Los Angeles von Nachtclub zu Nachtclub, immer auf der Suche nach den heißesten Bands. Ein Lifestyle, der sich auch im Style der rothaarigen Sängerin widerspiegelt: ungezwungen, lässig und verdammt cool. Wir reden von abgeschnittenen Jeanshosen, flatternden Chiffonblusen und Wildlederboots.

Daisy Jones. © Amazon Studios

Auch nach ihrem Durchbruch als Frontsängerin von "Daisy Jones and The Six" bleibt sie dem verspielten und dennoch coolen Stil, inspiriert von Sängerin Stevie Nicks, treu, verleiht ihm jedoch den gewissen Star-Faktor. Die klassischen Boots bekommen Absätze, die lässigen Blusen werden nun mit extravagantem Pelzkragen getragen. Und auch auf der Bühne zeigt sich Daisy mit weit schwingenden Kleidern, bei der die "Fleetwood Mac"-Frontsängerin direkt neidisch werden würde. Die goldene Regel heißt hier: Es gibt keine Regeln. Denn Daisy Jones ist vor allem eins: mühelos.

Daisy Jones. © Amazon Studios

Doch nicht nur Daisy verkörpert den Stil der 70er perfekt. Auch die anderen Charaktere nehmen uns mit auf eine modische Zeitreise. Während Karen (gespielt von Suki Waterhouse) als einzige Britin der Band die Rolle des sexy Cool-Girls einnimmt und ihre Bandkollegen mit edgy Lederjacken, Choker-Ketten und sexy Cat-Eye-Make-up fest im Griff hat, sieht es bei Camila (gespielt von Camila Morrone) um einiges unschuldiger aus. Ihr Stil definiert sich durch feminine Pieces im Boho-Look. Ihre langen Haare, die vor allem in den ersten Folgen an eine junge und bravere Version von Cher erinnern, unterstreichen den Stil einer Frau, die vielleicht unschuldig wirken mag, die man aber definitiv nicht unterschätzen sollte.

Daisy Jones and The Six. © Amazon Studios

So klappt's mit dem lässigen Style

"Ich wollte, dass alles sehr authentisch wirkt. Eher wie eine Dokumentation. Ich wollte auf keinen Fall, dass es nach Kostüm aussieht", erzählt Kostüm-Designerin Denise Wingate der amerikanischen "Harper's Bazaar". Und genau das sollten wir uns bei der Umsetzung des 70’s-Style zu Herzen nehmen. Also ab zum nächsten Vintagestore. Hier können wir wahre Schätze finden. Die Rede ist von lässigen Jeanshemden, fließenden Blusen und verspielten Boho-Gürteln. Wer kein Fan von bereits getragenen Teilen ist, kann bei Brands wie FreePeople, Anthropologie oder Urban Outfitters sein Glück finden. Hier wandern coole Fransen-Pieces, Schlaghosen und Neckholder-Tops in den Warenkorb. Und wer weiß, vielleicht feiert die in den Tiefen unserer Schmuckschublade vergessene Aviator-Sonnenbrille ebenfalls Comeback.