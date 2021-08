"Sex and the City-"Reboot

"Sex and the City-"Reboot 3 Trends, die wir uns schon jetzt von Carrie, Charlotte und Miranda abschauen

Die Dreharbeiten zu "And Just Like That ..." sind in vollem Gange und immer mehr Bilder vom Set geben erste Einblicke. Darunter auch die ersten Outfits der New Yorker Stilikonen, von denen wir euch drei Trends nicht vorenthalten wollen.

Für den Reboot der Erfolgsserie "Sex and the City" stehen die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw, Kristin Davis als Charlotte York und Cynthia Nixon als Miranda Hobbes erneut vor der Kamera. 23 Jahre sind seit der ersten Folge verstrichen – doch eins steht fest: Auch jetzt noch haben die drei Freundinnen die Fashionszene fest im Griff. Bereits kurz nach den ersten Abschüssen von "And Just Like That" bekommen wir von dem Trio die geballte Mode-Power zu sehen. Welche drei Trends ganz frisch aus New York direkt in unsere Kleiderschränke einziehen? Das lest ihr hier.

Slip-Dress mit Hemd oder Shirt

Zugegeben: Ganz neu ist die Kombination nicht. Doch Charlotte und Carrie beweisen, wie stylisch es aussehen kann, wenn du unter dem Slip-Dress ein Shirt oder gar ein Oversize-Hemd trägst: Carrie kombiniert unter einem bodenlangen Paisley-Muster-Kleid ein hellblaues Hemd und gibt ihrem femininen Dress so einen lässigen Touch. Wer es eine Spur dezenter möchte, der greift wie Charlotte zum Basic-Shirt in Weiß. Denn drunter gezogen, verwandelt sich das sommerliche Slipdress mit Segelbooten-Muster ruckzuck in einen alltagstauglichen Look fürs Büro oder einen Restaurantbesuch. Ein zarter Taillengürtel und eine Halskette geben dem Outfit einen eleganten Schliff.

Sarah Jessica Parker in der Rolle der Carrie Bradshaw © Splashnews.com

It-Bag der Saison: Jelly Cage Bag

Jelly Cage Bags feiern in dieser Saison – und dank des Reboots – ihr großes Comeback. Man könnte sogar sagen, dass die Tasche mit ihrem auffälligen Design, den luftigen Cut-Outs und dem pflegeleichten Material zur diesjährigen It-Bag lanciert. Dank ihres Federgewichts lässt sie sich besonders gut als Shopping- oder Strandtasche verwenden. Von Markt-Einkäufen bis hin zu Sonnenschutz und Badetuch: Die Tasche ist ein echtes Raumwunder. Kein Wunder also, dass auch Charlotte Gefallen an der Version von Fendi gefunden hat. In der Farbe Weiß lässt sie sich perfekt zu jedem Sommer-Outfit kombinieren und landet somit auch bei uns ganz oben auf der Shoppingliste.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon © Splashnews.com

Nicht ohne meinen Taillengürtel

Wenn wir uns die ersten Filmlooks der drei Freundinnen ansehen, fällt uns eine Gemeinsamkeit sofort ins Auge: die Fashionistas setzen allesamt auf eine betonte Körpermitte. Der Taillengürtel ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Outfits und sorgt für eine wunderbare Silhouette. Die Breite des Accessoires ist dabei weniger entscheidend. Viel wichtiger ist die Farbe: Miranda, Charlotte und Carrie greifen am liebsten auf Knallfarben wie Rot oder Gelb zurück. Und auch sonst wird bei den Outfits an Accessoires nicht gespart. Warum auch? Viel zu schön sind doch die unzähligen Möglichkeiten, mit Taschen, Ketten & Co. zu spielen.

Kristin Davis © Splashnews.com

Wann "And Just Like That..." ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Die Produktion läuft bereits in New York. Gut möglich also, dass das Revival erst Mitte 2022 bei HBO Max erscheint. Unsere Shoppinglisten sind bis dahin erst einmal gefüllt. Denn um es abschließend mit den Worten von Carrie Bradshaw zu sagen: Auch wir mögen unser Geld am liebsten dort, wo wir es sehen können: hängend in unseren Kleiderschränken.