von Linda Shllaku Nichts zum Anziehen? Das liegt nur an den fehlenden Kombinationsideen! Versprochen, mit diesem einfachen Styling-Trick wird jeder Look zum Hingucker.

Die Mode bleibt nicht stehen! Und das soll sie auch nicht. Wie sehr freuen wir uns über die neuen Stücke von diversen Designer:innen, ob raffiniert oder klassisch-casual. Es ist für jede:n etwas dabei. Und das wiederum erschwert die morgendliche Wahl vor dem Kleiderschrank. Was ziehe ich an? Wie kombiniere ich meine Sachen miteinander? Es gibt unzählige Meinungen darüber, was vermeintlich zueinander passt und was nicht, welche Farben sich miteinander kombinieren lassen und welche Accessoires dazugehören. Mit der 1/3-2/3-Regel, die vor allem bei Fashionistas beliebt ist, bringen wir Licht ins Dunkel des Styling-Dschungels und versprochen: Die Styles werden garantiert super angesagt.

1/3-2/3-Regel: Das steckt hinter dem Styling-Trick

Alles was wir brauchen, ist ein bisschen mathematisches Verständnis: Gedanklich teilen wir unseren Körper in drei Teile: von Schultern bis Bauchnabel, vom Bauchnabel bis zu den Knien und von den Knien bis zu den Füßen. Aufgepasst: Natürlich kann die Einteilung von den jeweiligen Proportionen der Person abhängen. Ist der Körper mental eingeteilt, wird er auch schon bestückt. Wichtig: 2/3 des Körpers sollten durch ein Kleidungsstück eingenommen werden. Das andere Drittel wird wiederum von einem anderen Piece eingenommen. Ob oben oder unten ist dabei ganz egal, hier entscheiden die Träger:innen, was ihnen selbst besonders gut gefällt. Aber Achtung: Je länger das Kleidungsstück ist, desto länger erscheint auch die jeweilige Körperpartie.

Das Beste am Trick? Man muss nicht direkt losziehen und sich mit neuen Trends eindecken. Unser Kleiderschrank beherbergt alles, was wir brauchen. Inspiration gefällig? Kein Problem!

Jeansrock und kurzes Oberteil

Ob es sich hierbei um die Frühlingskombination der Saison handelt? Jeansröcke sind in der Maxivariante mehr als nur im Trend! Und: Sie erfüllen perfekt den 2/3-Part. In Kombination mit einem kurzgeschnittenen Top ergibt sich ein schöner Moment aus einer fließenden, bodenlangen Rocksilhouette und dem kurzen, eng anliegenden Piece. Locker trifft auf eng? Wirkt letztendlich besonders spannend.

Lederhose und Kurzblazer

Dieser Look verbindet Tradition und Moderne. Eine schwarze Lederhose mit enger Passform und eleganter Knöchellänge oder im coolen Loose-Fit kann ein solides Fundament für das Outfit bilden. Kombiniert mit einem kurzen Blazer, beispielsweise aus Strick entsteht ein modischer Hingucker-Look, der die Taille betont.

Kurzes Kleid und langer Blazer

Das kurze Kleid zählt hier als 1/3-Piece, da es vom 2/3-Blazer überdeckt wird. Und das macht die Kombination so spannend: Das Mini-Dress wirkt sexy und glamourös, verleiht dem Look einen Hauch von It-Girl. Zusammen mit einem langen Blazer, aus leichtem Stoff wie Leinen, und lockerer Passform ergibt sich ein lässiger und dennoch schicker Look, der sich gut für den Stadtbummel oder einen Partyabend eignet.

Oversize Pullover und kurzer Rock

Ein locker sitzender Pullover in einer neutralen Farbe wie Weiß, Grau oder Beige wirkt nicht nur super cool, sondern auch gemütlich. Zu einem kurzen Rock in Farben wie Schwarz, Blau oder Grau entsteht so ein Look, der an den minimalistischen Stil von Skandinavier:innen angelehnt ist. Sie setzen in der Regel auf schlichte Pieces von hoher Qualität und neutrale Farben.