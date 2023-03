von Linda Shllaku Na, ist die Antwort des Kleiderschranks auf die Frage "Was ziehen wir heute an?" schon wieder: Wir haben nichts zum Anziehen? Die 2x2-Formel verspricht stylische Alltagslooks, mit Dingen, die wir bereits im Schrank haben. Die Mischung macht's!

Keine Sorge, das Mathe-Trauma kann wieder weit hinten im Kopf vergraben werden. Und auch der Taschenrechner darf in der Tasche bleiben. Diese Formel ist unkompliziert, leicht und verspricht im Nu einen eleganten, aber dennoch coolen Style. Der Hype macht derzeit vor allem auf TikTok die Runde und verspricht mit der 2x2-Formel den eleganten Lässig-Chic zu kreieren.

2x2-Styling-Trick: So einfach funktioniert der Lässig-Chic

Wer kennt es nicht: Mal ist der Look zu sportlich, mal ist man im Büro total drüber und sieht aus wie auf dem Weg zur nächsten Gala-Veranstaltung. Hier hilft die Formel und gestaltet das Beste aus zwei Welten. Das virale Prinzip geht auf insgesamt vier Kleidungsstücke zurück, von denen zwei elegant sind und die zwei anderen leger. Und, auf TikTok geht diese Rechnung auf. Wählt man beispielsweise einen schicken Blazer und feine Ballerinas, kombiniert man sie am besten zur lässigen Baggy-Jeans und zu coolem Tanktop. Slipdress UND eleganter Blazer? Kein Problem. Formlose Sneaker und Cap lösen das zu glamouröse Problem.

Fest steht: Die Rechnung geht auf und verwandelt jedes Style-Fragezeichen in eine ansehnliche Antwort, die sich mit beliebigen Kleidungsstücken oder Accessoires weiter aufstocken lässt. Doch, welche Kleidung ist nun elegant und welche eher cool?

Kleidungsstücke, die elegant wirken

Die Palette an eleganten Kleidungsstücken ist riesig. Bei der Oberbekleidung überzeugen vor allem Hemden, einfarbige Blusen aus feinen Stoffen oder Modelle mit Applikationen wie Perlenknöpfe oder Spitzeneinsätze. Auch Etui-Kleider, Midi-Kleider aus fließenden Stoffen, hochgeschlossene Blusenkleider mit raffinierten Krägen oder taillierte Blazer zählen mit in die Palette. Trenchcoats und lange Wollmantel schützen im Winter vor Kälte. Untenrum sind Paperbag- oder Anzughosen, lange Röcke oder kurze Röcke mit Vichy-Mustern die ideale Wahl. Bei Schuhen lautet das Motto: Alles was über einen kleinen Absatz verfügt oder glänzt, wirkt glamourös. Ballerinas, Loafer oder Pumps verleihen jedem Outfit eine edle Komponente.

Kleidungsstücke, die cool wirken

Lässige Looks zeichnen sich vor allem durch Bequemlichkeit und einen Hauch Gleichgültigkeit aus. Natürlich steckt da nicht unbedingt eine Wahrheit hinter, aber dieser unaufgeregte Stil macht eben diese legere Coolness perfekt. Alles, was oversized ist, fällt definitiv unter diese Rubrik. Weite Jacken, Sweater und Pullover wirken mühelos und lockeren jedes Outfit auf. Ausladende, fallende Schnitte bei Kleidern, oder genau das Gegenteil: körperbetonte Minikleider lehnen sich an beliebte Streetstyles an. Jeans, Jogger und Shorts als auch Bomber- oder Trainingsjacken komplettieren diese Kategorie. Das i-Tüpfelchen bilden dann nur noch coole sportliche Sneaker oder Sandalen.

Aus jeder Kategorie zwei Styles herausgepickt, entstehen so die nonchalanten Looks, die wir an skandinavischen Streetstyle-Blogger:innen oder Französinnen so lieben.