3 Arten, wie wir den Streifen-Trend jetzt tragen

Königin Letizia erinnert uns aktuell daran, wie sehr wir den Streifen-Look lieben. Dir geht's genauso? Dann zeigen wir dir, drei Arten des Stylings, die auch den Royals gefällt.

Streifen sind ein Klassiker, der sich seit Jahrzehnten hält und immer wieder bewährt. Schon Coco Chanel entdeckte die Eleganz des nautischen Chics und ließ sich davon inspirieren. Auch Jean Paul Gaultier hält am Streifenmuster fest und Tommy Hilfiger nutzt die Streifen immer wieder für den patriotischen "Stars and Stripes"-Look. Kein Wunder also, dass auch die Royals nicht um den Alltime-Trend herumkommen. Doch noch viel besser: Sie lieben ihn. Besonders die Freizeitlooks der Royals weisen nämlich so oft Streifenmotive auf, die königliche Eleganz auch bei legeren Anlässen gewahrt.

Königin Letizia: Lässig-elegant eröffnet sie das neue Schuljahr

Königin Letizia erscheint zur Eröffnungsfeier des neuen Schuljahres in Spanien in einem eleganten Streifen-Outfit. © Miguel Angel / Dana Press

Königin Letizia, 50, zeigt sich zum Beginn des neuen Schuljahres im spanischen Galizien bei einer Eröffnungsfeier im Streifenlook. Letizia trägt eine Kombi aus einer dunkelblauen Bundfaltenhose, die den Knöchel freigibt, und einem leichten Halbarm-Pullover, der mit breiten dunkelblau-weißen Streifen auftrumpft. Dazu trägt die Royal dunkelblaue Sling-Pumps und einen dunkelblauen Gürtel. Ein cooler und eleganter Look.

Kate: Im legeren Sailorlook erscheint sie zur Regatta

Catherine, Princess of Wales, 41, zeigt sich im lässigen Segellook mit Streifen. Kate erscheint bei einer Segelregatta im royalen Freizeitlook. Eine weiße Shorts mit goldenen Knöpfen kombiniert sie zu einem dunkelblauen leichten Strickpullover mit weißen Streifen, durch ein Paar weiße Leinenschuhe ist der Sailor-Style perfekt.

Kronprinzessin Victoria: Sneaker zum gestreiften Leinenblazer

Kronprinzessin Victoria trägt bei einem Auftritt einen legeren blau-weiß gestreiften Leinenblazer. © Nils Petter Nilsson / Dana Press

Kronprinzessin Victoria, 46, zieht alle Blicke in einem gestreiften Freizeitblazer auf sich. Zu den blau-weißen Streifen des Leinenblazers kombiniert die künftige schwedische Königin eine nachtblaue Hose und ein gleichfarbiges Oberteil, eine grau-blaue Handtasche sowie weiße Sneaker. Abgerundet wird der legere Style von Victoria noch durch einen dunkelblauen Schal.