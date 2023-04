von Emely Mielke Höchste Zeit, die klobigen Stiefel wieder in die hinterste Ecke des Schuhschranks zu verbannen und Platz für luftiges Schuhwerk zu schaffen. Mit diesen drei Sandalen-Favoriten sehnen wir uns den Sommer herbei!

Die zunehmenden Sonnenstunden lassen uns erahnen, dass die warmen Temperaturen immer näherrücken. Und weil wir den Sommer gar nicht abwarten können, machen wir uns bereits jetzt Gedanken über das passende Schuhwerk. Was könnte da besser geeignet sein als eine luftige Sandale? Ob im minimalistischen Look oder mit Plateau, wir zeigen dir die angesagtesten Begleiter für sonnige Tage.

Weniger ist mehr: Minimalistische Slides

Schlicht und einfach, aber trotzdem modisch: Ob am Strand oder in der Stadt sorgen Slides mit Absatz für einen eleganten Look. Durch das simple Design lässt sich dieser Sommerschuh perfekt mit jeder Garderobe kombinieren. Unser Tipp: Besonders die Farbe Braun steht in der kommenden Saison hoch im Kurs und verleiht dem Modell das gewisse Etwas. Grund für die Trendfarbe: Die klassischen Sandalen "Oran" von der Marke Hermès, die momentan die Kleiderschränke vieler Influencer:innen zieren.

Hoch hinaus: Plateau-Sandalen

Einer der auffälligsten Trends sind Plateau-Sandalen. Diese Sandalen sind nicht nur bequem und praktisch, sondern auch stilvoll und verleihen deinem Outfit im Handumdrehen einen Hauch von Retro-Charme. Als perfekte Begleiter für den Sommer können sie vor allem mit Kleidern oder Röcken kombiniert werden.

Plateau-Sandalen © Edward Berthelot / Getty Images

Let’s get chic! Slingback-Sandalen

Wer sich nach einer eleganteren Version sehnt, der oder die greift am besten auf Slingback-Sandalen zurück. Durch ihre edle Form eignen sie sich für formelle Anlässe oder für dein Office-Outfit. Das Beste: Der Riemen sorgt für einen sicheren Halt und die offene Ferse gibt deinen Füßen viel Luft. Auch Modelle mit gefärbter Spitze sind dieses Jahr wieder angesagt. Wie wäre es also mal mit einer Slingback-Sandale im Metallic-Design oder direkt in der Farbe Beige mit schwarzer Spitze?