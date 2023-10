3 stylische Hosen für den Herbst, die keine Jeans sind

Die Tage werden kühler und kürzer, die Zeit der Sommerkleidung ist vorbei. Wir zeigen dir drei schöne Hosentrends für den Herbst, die dir die immer gleichen Jeans ersparen.

Der Sommer verabschiedet sich merklich, die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und hier und da fallen schon die Blätter von den Bäumen. Zeit, dass sich auch unsere Garderobe ändert. Von luftigen Kleidern, bequemen Röcken und leichten Hosen zurück zur Jeans? Lieber nicht! Wir zeigen dir drei tolle Alternativen zur Jeanshosen für den Herbst.

Plisséehose: Gemütlich und elegant

Die Plisseehose ist eine gute Alternative zur Jeans, sie kombiniert ein bequemes Tragegefühl mit einer sehr eleganten Optik. Den Faltenlook haben wir auch schon im Sommer in Form von Röcken oder Hosen gesehen. Für die kühler werdenden Tage lässt sich die Plisseehose aber auch gut mit einem Strickpullover und dazu ein paar Pumps oder Boots kombinieren.

Suit-Pants: Für alle das Passende dabei

Eine sehr beliebte und facettenreiche Möglichkeit sind die Suit-Pants. Es gibt sie in schmal und in weit, im Bund höher oder niedriger geschnitten und in lässigeren oder eleganteren Varianten. Als Ersatz für den Allrounder der Jeans ist sie vor allem durch die vielzähligen Kombinationsmöglichkeiten geeignet. Du kannst diese Hose sowohl mit Sneakern und Sweatshirt als auch mit Pumps, Rollkragenpullover und Blazer tragen und bist immer toll angezogen.

Helle Suit-Pants lässig kombiniert mit einem Paar Sneaker. © Edward Berthelot / Getty Images

Cargohose: Probiere coole Kontraste

Cargo-Pants sind nicht nur sehr praktisch, sondern auch wieder total angesagt. Sie sind ähnlich wie die Jeans eigentlich als Arbeitshose entworfen worden, – in den vielen Taschen lassen sich viele Dinge transportieren und dennoch hat man die Hände frei.

Schauspielerin Valentina Pahde trägt eine Cargohose in khaki und kombiniert diese zu einem weißen Oberteil und Blazer sowie glitzernden High Heels. © Jeremy Moeller / Getty Images

Die Cargohose ist ein Relikt aus den 2000er-Jahren, das jetzt zurück ist. Sie sitzt meist auf der Hüfte und ist weit geschnitten. Am besten stylst du sie mit Kontrasten. Natürlich geht es auch klassisch, mit Sneaker oder Boots und einem Hoodie oder einer Jeansjacke machst du nichts verkehrt. Doch besonders in Szene setzt du die Cargohose mit High Heels und figurbetonten Oberteilen. Wenn du magst, probier es mal aus.