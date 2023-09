von Ilka Alves Goncalves Kennst du das Gefühl, du hast den perfekten Look gefunden und dann macht dir das Saisonende einen Strich durch die Rechnung? Das Gute ist, manche Fashion-Trends sind langlebiger als gedacht und lassen sich auch gut mit herbstlichen Styles umsetzen. Wie? Das verraten wir dir hier!

Lang dauert es nicht mehr bis zum offiziellen Herbstbeginn am 23. September 2023. Obwohl das Wetter aktuell Hoffnung auf einen warmen Indian Summer gibt, muss man sich in den Spätsommertagen auch immer für schlechtes Wetter ausrüsten. Trotzdem müssen wir uns noch nicht von unseren heiß geliebten Sommertrends trennen – zumindest nicht von allen. Drei Fashion-Hypes sind es nämlich wert, dass wir sie mit in die nächste Saison nehmen.

In vs. out – Zweiteiler bleiben, kurze Hosen haben Pause

Im Sommer kam keiner an den einfarbigen Zweiteilern im Pyjama-Style vorbei. Das ändert sich auch im Herbst nicht großartig. Jedoch werden die Hosen länger und die Stoffe dicker. Von wegen Shorts, im Herbst tragen wir weite Stoff- oder Denim-Hosen, die wir entweder mit dem farblich passenden Oversize-Hemd oder bei schickeren Anlässen mit einer Weste kombinieren. Die französische Fashionista Anouk Yve macht vor, wie es geht: Sie trägt das beliebte Twin-Set im Anzug-Stil. Bei kalten Tagen kann noch der passende Blazer dazu kombiniert werden, denn was zweifach gut aussieht, dem schadet auch kein drittes Piece.

Die 2000er-Jahre lassen uns einfach nicht los

Für manche ein Graus, für Gen Z ein wahres Fashion-Wonder-Land: Der Y2K-Trend bringt die Mode der 00er-Jahre zurück. Vor allem Topmodels wie Bella Hadid oder Emily Ratajkowski sind Fans der Low-Waist-Hosen, Bucket Hats und Crop-Tops. Vor allem im Sommer haben weite und tief sitzende Baggy Pants die gewohnten Skinny-Jeans abgelöst. Sowohl Designer als auch Streetstyle-Künstler sind sich einig: Die weiten Hosen sind gekommen, um zu bleiben. Wer sich mit den tief sitzenden Hosen nicht anfreunden kann und Highwaist-Schnitte bevorzugt, dem können im Herbst Oversize-Blusen oder Bomberjacken Abhilfe leisten. Denn in ist jetzt, was weit und gemütlich ist.

Emily Ratajkowski liebt den Y2K-Trend – insbesondere weite Cargo und Baggy Pants. © Backgrid / Action Press

Lochstrick löst Mesh ab

Seit Anfang des Jahres ist semitransparenter Mesh auf dem Vormarsch. Der gitterähnliche Stoff hat uns vor allem luftdurchlässige und erfrischende Kleider oder Tops gebracht, im Herbst ist das natürlich etwas zu kalt. Zum Glück sind wieder Strickwaren auf dem Vormarsch, die gerade in der Zwischensaison zart ausfallen und mit elegantem Lochstrickmuster versehen sind. So wird optisch der Mesh-Trend weitergeführt, aber in vernünftiger Weise. Vor allem Midi-Kleider, lange Strickjacken und Pullover stehen bei uns ganz oben auf der Wunschliste. Einfach eine Stoffhose und ein paar Loafer dazu – und schon sehen wir so stylisch aus wie Elise.