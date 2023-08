von Julia Koschel Wer einen Blazer mit Jeans kombinieren möchte, macht im Sommer 2023 wirklich ALLES richtig. Kaum eine Kombi ist so schnell, einfach und stylisch gemacht wie diese. Wir verraten euch, wie's geht und welche Pieces sich besonders gut eignen.

Ihr möchtet Blazer mit Jeans kombinieren? Gute Idee! Denn das geht nicht nur schnell und einfach, sondern eignet sich auch perfekt für einen modischen Alltagslook, der alles andere als langweilig ist. Zur Inspiration haben wir euch ein paar spannende Pieces und Kombinationen herausgepickt.

Ob ins Büro, zum Mittagessen mit der besten Freundin oder beim Stadtbummel – die Kombination aus Blazer und Jeans funktioniert einfach immer. Das hat viele Gründe, einige davon sind:

Nicht zu viel, nicht zu wenig: Ihr seid mit der Blazer-Jeans-Kombi nicht overdressed, aber dennoch "gut" gekleidet, wenn man es so nennen will. Ob klassisch oder modern: Mit den passenden Accessoires, Schuhen und Oberteilen könnt ihr eurem Basis-Look die gewünschte Richtung geben. Somit könnt ihr ihn schicker für den Bürobesuch und entspannter für das Abholen der Kinder aus der Kita gestalten. Viele Möglichkeiten: Sowohl farblich als auch schnitt-technisch habt ihr bei dieser Kombi die freie Auswahl. Damit könnt ihr den Look ganz nach euren Wünschen gestalten.

Punkt zwei und Punkt drei geben euch letztendlich schon die Richtung eurer Stylings vor: Denn es gibt keine außer eure eigene Geschmacksrichtung. Euer Stil, eure Experimentierfreude und der Anlass für euren Look bestimmen letztendlich, wie genau ihr den Blazer mit Jeans kombinieren wollt. Ihr habt nicht sofort die passende Kombi im Kopf? Kein Problem. Wir versorgen euch natürlich noch mit ein wenig Inspiration und haben für euch vier schöne, zum Teil ganz unterschiedliche Looks zusammengestellt.

4 Möglichkeiten, wie ihr Blazer mit Jeans kombinieren könnt

1. Look: Helle, leuchtende Farben für einen frischen Auftritt

Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen, wollen wir ihnen Outfit-technisch in nichts nachstehen. Mit einem Blazer, der gern in Pastelltönen oder auch leuchtenden Farben gehalten sein darf, legen wir den Grundstein für einen frühlings- oder sommerhaften Look. Zum hellen Blazer kombinieren wir dann möglichst eine Jeans mit heller Waschung oder gar eine weiße, gegebenenfalls leicht roséfarbene Jeans. Dazu passen helle Sandalen ebenso wie weiße Sneaker. Ein wenig Schmuck und eine farblich passende Handtasche runden die Kombination perfekt ab.

2. Look: Black is beautiful

Mit einem Outfit ganz in Schwarz kann man nie etwas verkehrt machen. Ton-in-Ton kann man wild kombinieren und zusammenwürfeln, was gefällt. Mit einer schwarzen Jeans, die im Idealfall sogar einen kleinen Schlag hat oder eine sonstige Besonderheit aufweist, kommt noch ein kleines Extra-Highlight zu eurem Look hinzu. Bei der Blazerwahl müsst ihr euch lediglich für einen Schnitt entscheiden – von oversized bis tailliert habt ihr die ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Dazu ein paar schwarze Schuhe aus (Fake-)Leder sowie eine passende Tasche und fertig ist euer All-Over-Black-Outfit. Schmuck könnt ihr sowohl in Silber als auch in Gold kombinieren. Und solltet ihr das Outfit etwas downgraden wollen: Mit einem Paar schwarzer Chucks legt ihr einen coolen Stilbruch hin, der super alltagstauglich ist.

3. Look: Entspannt mit dunkler Blue Jeans und klassischem (Oversize-)Blazer

Bei unserer dritten Inspo vereinen sich vier klassische Basics zu einem schönen, entspannen Alltagslook, der einfach IMMER geht. Schwarzer Blazer, dunkelblaue Jeans, weißes T-Shirt und Sneaker – mehr braucht es nicht. Je nach Anlass kombiniert ihr zu der Blazer-Jeans-Kombination noch eine passende Tasche, ergänzt bei Bedarf etwas Schmuck und voilà! Auch ein gesteiftes Ringel-Shirt oder ein anderweitig gemustertes Oberteil funktionieren 1a. Da wir hier mit Basics arbeiten, habt ihr die freie Wahl, mit dem ein oder anderen Piece etwas Abwechslung in euer Outfit zu bringen.

4. Look: Cleane Kombi mit hellem Blazer, weißem T-Shirt und Sneaker

Blazer und Jeans lassen sich perfekt in gedeckten Farben kombinieren. Ob Beige, Off-White oder ein zartes Gelb – die Basis bildet ein schöner Blazer in einem hellen Ton. Dazu lassen sich ganz einfach ein paar Basics, wie ein weißes T-Shirt und Sneaker kombinieren. Aber auch eine helle Bluse und zarte Riemchenschuhe machen sich wunderbar dazu. Wenn ihr Ton-in-Ton bleibt, hat der Look stets etwas cleanes an sich. Das eignet sich fürs Büro oder auch für einen Besuch bei den (Schwieger-)Eltern – eben zu Gelegenheiten, bei denen man einen besonders guten Eindruck machen möchte.

Ihr wollt noch eine Abwechslung zum Blazer? Die perfekte Fleece-Jacke könnte eine Alternative sein. Oder seid ihr noch auf der Suche nach einem passenden Piece, das zum Cord-Trend passt?

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.