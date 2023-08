von Ilka Alves Goncalves Wenn der Sommer einem mehr Regen- als Sonnenstunden schenkt, muss man im Kleiderschrank kurzfristig umdisponieren. Aber was ist praktisch, stylisch und eignet sich für schnelle Wetterumschwünge? Kleine Fashion-Tricks können bereits große Wirkungen erzielen.

Waren der Juni und der Anfang vom Juli noch vielversprechend, ist spätestens mit August der Dauerregen über Deutschland eingezogen. Trotzdem steht das Thermometer noch bei Sommer, was die Auswahl unserer Outfits noch weiter verkompliziert. Muss es aber gar nicht, wenn man folgende Fashion-Tricks für sich entdeckt.

Stylische Sommergarderobe – trotz Regen

Bei Regen denken wir schnell an Gummistiefel, Regenjacke oder einen Schirm. Das sind alles hilfreiche Accessoires, auf die später noch weiter eingegangen wird, aber auch über die Kleidung kann bereits viel erreicht werden. Im Dauerregen werden die Kleider trotz Schutz gerne einmal nass, weshalb man unbedingt auf Materialien setzen sollte, die sich nicht mit Wasser vollsaugen und zudem schnelltrocknend sind. Athleisure-Wear ist hierfür am besten geeignet. Durch ihre Doppelfunktion als Sport- und Freizeitkleidung sind sie automatisch atmungsaktiv, schnelltrocknend uns superstylisch.

Enge Leggings haben zusätzlich den Vorteil, dass sie nicht auf dem Boden schleifen und dreckig werden. Von weiten Schlaghosen oder Baggy-Pants ist beim Schmuddelwetter möglichst Abstand zu nehmen.

Gummistiefel – but make it fashion

Dass Gummistiefel zum Fashion-Accessoire werden können, wissen wir spätestens, seit Kate Moss mit ihren Hunter-Boots das Glastonbury Festival unsicher gemacht hat. Zu kurzen Röcken oder eng anliegenden Hosen passen die Schuhe mit geradem, schmalem Schacht ideal. Wer es aber kürzer und etwas weiter beim Schacht mag, kann auch auf halbhohe Gummistiefel, ähnlich wie sie Chanel anbietet, zurückgreifen. Um sich von der Masse hervorzuheben, empfehlen sich noch kniehohe Socken, die über den Gummistiefeln leicht hervorschauen dürfen. So bleiben die Füße nicht nur trocken, sondern auch warm, wenn die nächste Unwetter-Wolke auf uns wartet.

Gummistiefel – but make it fashion: Halbhohe Stiefel lassen sich super mit Kniesocken kombinieren. © Edward Berthelot / Getty Images

Ein dünner Trenchcoat ist unser bester Freund

Sommer und Trenchcoat – passt das wirklich zusammen? Was auf den ersten Blick nach Herbstoutfit wirkt, kann mit dem richtigen Material zum sommerlichen Hingucker werden. In der warmen Jahreszeit wird der Mantelklassiker nämlich in dünnem Stoff, ähnlich, wie wir es von Sportjacken oder Windbreakern kennen, getragen. Übergroße Modelle geben dem Outfit einen edgy Vibe; Farben oder Statement-Sätze machen aus eurer Funktionsjacke ein It-Piece – probiert es gerne selbst einmal aus.

Regenjacken sollten im Sommer vor allem eins sein: dünn. Coole Farben oder Statement-Sätze peppen das Ganze noch etwas auf. © Edward Berthelot / Getty Images

Regenschirm, das Sommer-Must-have

Wär hätte das gedacht, dass dieses Jahr der Regenschirm zum It-Accessoire des Sommers wird. Die Designerhandtasche lassen wir bei dem Wetter lieber zu Hause, die Gefahr, dass sie nass wird, ist viel zu hoch. Stattdessen investieren wir in ein schönes und qualitativ hochwertiges Schirmmodell, das auch leichten Böen standhalten kann. Durchsichtige Modelle haben den Vorteil, dass man den Schirm etwas tiefer halten kann und dabei das Umfeld noch gekonnt im Blick hat. Aber auch Retro-Modelle oder Schirme mit Holzgriff können einiges hermachen.

Selbst der Regenschirm kann mit dem richtigen Design zum stylischen Accessoire werden. © Raimonda Kulikauskiene / Getty Images