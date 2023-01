von Melanie Wenzke und Helen Kreimer Zum Start ins neue Jahr suchst du nach Inspiration für einen neuen Look? Welche Teile gerade im keinen Kleiderschrank der Französinnen fehlen dürfen, zeigen wir dir im Video.

Neues Jahr, neue Modetrends: 2023 hält die Fashion-Welt wieder einiges an stylischen Looks für uns bereit. Vorreiter sind dabei wie immer die Französinnen. Sie wissen ganz genau, was in den nächsten Monaten auf den Straßen getragen werden sollte und präsentieren die Styles auch schon.

Modetrends: Diese Teile tragen die Französinnen 2023

Davon können wir uns einiges abgucken. Neben bekannten Klassikern vervollständigen sehr exklusive Teile ihre Looks. Im Video könnt ihr euch Inspiration holen.

Verwendete Quelle: whowhatwear.co.uk