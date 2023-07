von Melanie Wenzke Modisch im Trend zu liegen wird in dieser bewegten Welt immer schwieriger. Dennoch gibt es manche Kleidungsstücke und Accessoires, die gerade weniger angesagt sind. Wir erklären, welche 5 Styling-Fehler dein Outfit unmodern aussehen lassen.

Schon klar: Bei Mode gibt es eigentlich keine Regeln – und deshalb auch keine Fehler. Dennoch geht der Fashion-Trend in eine bestimmte Richtung. Ignoriert man das, sieht das Outfit schnell unmodern aus. Doch das passiert euch nicht, wenn ihr euch an diesen Styling-Guide haltet, der euch alles andere als altmodisch wirken lässt.

5 Styling-Fehler, die euch altmodisch aussehen lassen

Auch wenn sich die Mode schneller ändert, als wir mithalten können, gibt es bestimmte Macro-Trends, die sich über längere Zeit durchsetzen. Doch nur, weil man seine skinny Jeans gegen eine mit geradem Schnitt tauscht, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch modisch stylt. Falsch kombiniert kann auch die angesagteste Klamotte altmodisch wirken. Vermeidet ihr diese fünf Styling-Fehler, passiert euch das nicht:

1. Zu große Sonnenbrillen

Ein absolutes Must-have im Sommer ist natürlich die Sonnenbrille. Im Trend liegen Modelle im Browline-Stil, aber auch runde und ovale Gläser sind angesagt. Oversized Sonnenbrillen hingegen könnten ein modernes Outfit im Handumdrehen altmodisch wirken lassen. Brillen im 70er Jahre Stil, wie man sie auch in den 2010er Jahren getragen hat, haben gerade keinen modernen Ruf.

2. Hot Pants

Egal, wie stylisch euer Oberteil auch sein mag: Kombiniert ihr es mit einer Hot Pants, die womöglich sogar noch Fransen und Löcher hat, ist der Trendmoment verflogen. Setzt lieber auf kurze Hosen, deren Länge das Knie fast erreicht. Auch mit Jeans-Shorts sieht euer Outfit so gleich viel moderner aus. Wollt ihr eure Beine zeigen, so greift lieber zum Kleid.

3. Kurze Socken

Entweder sieht man sie ganz oder gar nicht! Loafer oder Turnschuhe mit hohen Socken zu kombinieren, liegt gerade im Trend. Dennoch ist auch der sockenlose Style nach wie vor angesagt – Füßlinge regeln das Tragegefühl. Was euer Outfit jedoch im Nu unmodern wirken lassen kann, sind Sneaker-Socken. Den Rand über dem Schuh wollen wir entweder präsent und hoch oder überhaupt nicht sehen.

4. Große Ketten

Ja, chunky Schmuck ist gerade angesagt. Was jedoch nicht darunter fällt, sind die bunten, mehrlagigen Ketten, die das Outfit übertönen. Auch wenn die Accessoires gerne größer ausfallen dürfen, sieht es moderner aus, bei Gold, Silber oder (Süßwasser-)perlen zu bleiben.

5. Kombinierte Muster

Ein Macro-Trend ist der reduzierte Look in Erdtönen, das "Vanilla-Girl". Doch diese Strömung koexistiert mit gemusterter Kleidung und Prints und gehäkelten Granny-Stiches in kunterbunten Farben. Ein Styling-Fehler wäre es jedoch, verschiedene Muster miteinander zu kombinieren. Wer nicht altmodisch aussehen will, trägt Ton in Ton – sowohl bei den schlichten Farben, als auch bei den Prints. Zweiteiler mit zusammenpassendem Design könnten nicht angesagter sein!

Am modernsten sieht übrigens eine positive Ausstrahlung aus, die euch begleitet, wenn ihr euch wohl in eurem Outfit fühlt. Ganz egal, welchem Trend ihr folgt: Wohlfühlen liegt immer in Mode!

Verwendete Quelle: Instagram.com