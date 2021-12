von Anna-Lisa Blank

Pillow, Padded, Crossbody, Clutch oder Weekender – in Sachen Taschen-Trends scheint es keine Grenzen zu geben. Aber welche Tasche passt wirklich zu mir? Dein Sternzeichen verrät es!

Hach, manchmal ist es gar nicht so leicht, im schier endlosen Dschungel an neuen Trends durchzublicken. Welche Tasche passt zu mir? Welchen Trend kann ich getrost auslassen? Welchen muss ich unbedingt mitmachen? Und vor allem: Welche Tasche ist nicht nur Trend, sondern gekommen, um zu bleiben? Welches Modell gefällt mir auch in einigen Monaten … vielleicht sogar Jahren – noch?! Wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkel, denn Auskunft darüber, welche Tasche langfristig zu dir passt, gibt dein Sternzeichen.

Steinbock (22.12. - 21.01.)

Klare Ziele und Organisation spielen bei Steinböcken eine wichtige Rolle. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche, haben aber trotzdem ein riesengroßes Herz. Die Tasche, die perfekt zu dir passt, muss sicherlich kein Trend-Piece sein, vielmehr schätzt du es, wenn eine Tasche funktional und praktisch ist. Sie muss auf jeden Fall groß genug sein, um deine Habseligkeiten zu transportieren, gleichzeitig wäre es ideal, wenn du beide Hände frei hättest. Ein stylischer Lederrucksack etwa von Mansur Gavriel kommt nie außer Mode.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Wassermann (21.01. - 19.02.)

Wassermann-Frauen strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, sind freiheitsliebend und wollen sich nicht einschränken lassen. Sie sind meist positiv eingestellt, haben einen kreativen Blick aufs Leben. In Sachen Fashion darf es beim Wassermann gerne unkonventionell sein. Kreischende Farben, extravagante Styles – her damit! Die Taschen von Bottega Veneta sind perfekt für dich, weil du damit nicht nur deiner unkonventionellen Art nachgehen kannst, sondern garantiert auch auffällst.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Fische (20.02. – 20.03.)

Fische sind sensibel und gefühlvoll, lassen sich meist eher vom Herz anstatt vom Kopf leiten. Sie sind kreativ und einfallsreich. So kann dir in Sachen Mode auch schon mal ein Missgeschick passieren, denn mitunter bist du ein wenig verschwenderisch unterwegs. Gefällt dir etwas, muss es schnell mit. Eine Prada Mini Bag in metallischem Silber lässt dein Modeherz höher schlagen, denn es spiegelt sich fast so schön wie das Meer.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Widder (21.03. – 20.04.)

Hast du ein Ziel vor Augen, willst du dieses erreichen – komme, was wolle. Dabei bist du schonungslos ehrlich, mutig und mitunter ein wenig rücksichtslos. In Fashion-Fragen weißt du genau, was dir gefällt und was zu dir passt. Du verfolgst keine Trends, du setzt sie. Den Hype von Labels wie Bottega Veneta und Gucci hast du mit kreiert.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Stier (21.04. – 20.05.)

Stiere sind beständig und zuverlässig. Auch in Sachen Mode lieben sie Klassiker. Tradition ist dir hier wichtiger als Trends. Hochwertige Materialien, gediegene Farben – der Stier fährt am besten mit einem Taschen-Evergreen wie der "2.55" von Chanel.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Zwillinge (21.05. – 21.06.)

Zwillinge sind wissbegierig und vielseitig interessiert, schnell sind dir Dinge langweilig, denn du entdeckst am liebsten Neues. Auch in Sachen Mode darf es nicht langweilig sein. Eine wandelbare Tasche wäre perfekt für dich. Eine, die du Crossbody oder aber als Schultertasche tragen kannst. Oder bei der du den Henkel austauschen kannst.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Krebs (22. Juni - 23. Juli)

Bei Krebsen regiert das Herz. Du bist sentimental und mitunter etwas sensibel. Du denkst mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Du kannst sehr emphatisch sein, deine Launen machen aber nicht nur dir selbst zu schaffen. Heute freudig, morgen wehleidig – deine Mitmenschen kennen das. In Mode-Fragen überlegst du ganz genau, wofür du dein Geld ausgibst. Allzu viel Geld möchtest du nicht für Accessoires ausgeben. Die Prada Crochet Bag spiegelt deine sensible Art wider.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Löwe (24. Juli – 23. August)

Das Leben ist eine Show. Als Löwe liebst du das Rampenlicht, feierst dich am liebsten selbst. Eine Tasche muss mit dir mithalten können, dich zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit machen. Eine funkelnde Tasche von Prada ist perfekt für dich!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Jungfrau (24.08. – 23.09.)

Dein Leben ist gut organisiert und strukturiert, du liebst es straight und praktisch. Taschen müssen bei dir nicht nur stylisch, sondern vor allem praktisch sein. Ein klassisches Modell von Céline ist perfekt für dich, weil du damit aufgeräumt und erwachsen wirkst. Das ist dir wichtiger als hip zu sein.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Waage (24.09. – 23.10.)

Du hast ein besonderes Auge für Ästhetik und bist dir modischer Trends bewusst. Verspielt muss es für dich nicht sein, du magst das Schöne. Auffällig und stilvoll – so soll deine Tasche sein. Eine Mini Fendi ist eine gute Investition für dich.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Skorpione sind neugierig und weltoffen. Du gehst mit einem gesunden Interesse an allem Neuen durchs Leben. Abstrakte Formen begeistern dich, auch in der Mode. Die perfekte Tasche für dich darf daher ruhig etwas ausgefallen sein. Die Musubi von Acne Studios hat sicherlich nicht jede/r – perfekt für dich!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Schütze (23.11. – 21.12.)

Schütze-Frauen sind sehr selbstbewusst. Du bist zielstrebig und ehrgeizig. Hast du ein Ziel, wirst du es auch erreichen, garantiert! Bei Taschen hast du ganz klare Vorstellungen – koste es, was es wolle. Die Céline Box Bag ist zwar besonders hochpreisig, aber das macht es ja gerade spannend für dich. Denn Ziele wollen erreicht werden!

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen