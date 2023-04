von Anouschka Hadrossek Für die neue Saison schmücken wir uns dieses Jahr mit ganz besonderen Hinguckern. Welche Schmuck-Trends bei uns Frühlingsgefühle erwecken, verraten wir euch hier.

Der Start einer neuen Saison bringt frischen Wind in unsere Schmuckschatulle. So geben die Looks der Oscar-Verleihung 2023 und die coolen Streetstyles der Fashion Weeks Aufschluss über die neuen Schmuck-Trends des Frühlings. Wir haben sie für euch zusammengefasst:

1. das Silber-Comeback

Lange zeichnete sich ab, dass Silber DAS neue Trend-Metall der Saison ist. Die Looks der Oscar-Nacht lassen keine Zweifel mehr zu: Silber-Schmuck war auf dem roten Teppich nicht zu übersehen. Aber keine Angst, unser Gold-Schmuck findet immer noch Verwendung, gerne auch im Mix mit den neuen Silber-Teilen.

Das It-Girl Hailey Bieber schmückt sich für die Oscar-Nacht mit zwei XXL-Ear-Cuffs in der Trendfarbe Silber. © Lionel Hahn / Getty Images

2. Broschen

Lange als Oma-Schmuck verschrien, feiert die Brosche diesen Frühling ihr Comeback. Logo-Broschen werden immer häufiger genutzt, um Blazer, Bomber-Jacken und Mäntel stylisch aufzuwerten. Wer sich nicht extra etwas Neues kaufen möchte, guckt in der Schmuckschatulle seiner Großeltern nach.

Die Bloggerin Alva zeigt, wie man ein schlichtes Outfit mit einer Brosche aufwertet. © instagram.com/alvasperle/

3. Statement-Ohrringe

Ob Ear-Cuffs, schulterlange Strass-Ohrringe oder überdimensionale Ohrstecker – Hauptsache auffällig. Die neuen Trend-Ohrringe sind nicht zu übersehen. Dass Statement Ohrringe auch ein zeitloses Design aufweisen können, zeigen die neuen Drop-Ohrringe von It-Label Bottega Veneta: Sie sind das Trend-Piece der Saison. Wer nicht so tief in die Tasche greifen will, findet auf der High Street etliche Alternativen!

Auch das Model Ann-Kathrin Götze trägt die begehrten Statement-Ohrringe von Bottega Veneta. © instagram.com/annkathrin/

4. Personalisierter Schmuck

Nicht nur in der Fashion-Welt versucht man durch Personalisierungen dem Look eine ganz individuelle Note zu verleihen. Auch bei den neuen Schmuckstücken steht die Individualität im Mittelpunkt. Ob Initialen, der Name oder das eigene Sternzeichen-Symbol – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Los getreten hat den Trend übrigens Selena Gomez, die auf den Bildern einer Beauty-Kampagne Ohrringe mit ihren Initialen trug.

Influencerin Caroline Nest trägt eine personalisierte Namenskette. © instagram.com/adorable_caro/

5. Herz-Schmuck

Passend zu den aufkommenden Frühlingsgefühlen wird immer mehr Herz-Schmuck getragen. Ob zusammen mit dem Statement-Trend in Form von XXL-Ohrringen oder als schlichte goldene Kette wie bei Influencerin Xenia Adonts, unser Instagram-Feed ist voll von Heart-Jewelry.

Die Bloggerin Xenia Adonts weiß, was für die neue Saison angesagt ist – Klar, dass sie schon eine Kette mit Herz-Anhänger trägt. © instagram.com/xeniaadonts/

