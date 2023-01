Knoten in Halsketten können mit einem einfachen Trick gelöst werden.

von Jeanine Insam Verknotete Ketten können nicht nur den Schmuck beschädigen, sie sind auch eine wahre Geduldsprobe. Mit nur wenigen Hilfsmitteln kannst du dein liebstes Schmuckstück in kurzer Zeit entwirren.

Oh nein! Die Zeit drängt, du musst dich noch fertig machen und dann siehst du, dass die Halskette, die dein Outfit vervollständigen soll, verknotet ist. In der Eile könntest du dein liebstes Schmuckstück beim Entwirren beschädigen. Mit einem einfachen Trick kannst du in kürzester Zeit deine Kette wohlbehalten entknoten.

Lifehack: So entknotest du deine Halskette

Knoten in Halsketten können nicht nur sehr nervenaufreibend sein, sondern das Schmuckstück auch beschädigen. Zum Glück kannst du in nur wenigen Sekunden deine Kette entwirren. Im Video zeigen wir, welche Hilfsmittel du benötigst und wie der Lifehack funktioniert.

