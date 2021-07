An der "Basket Bag" kommst du diesen Sommer nicht vorbei

von Rike Andresen

Die Basket Bag ist ein echtes Styling-Wunder und wertet jedes Sommer-Outfit sofort auf. Wir zeigen euch die schönsten Modelle.

Egal ob eckig, rund, groß oder klein. Mit diesem Taschen-Trend geben uns unsere Lieblings-Designer so richtig viel Auswahl. Denn die süßen Basket Bags aus Stroh und Bast kommen nicht nur in unterschiedlichen Formen und Größen, sondern auch in unterschiedlichen Farbakzenten. Die It-Bags passen sich somit nicht nur perfekt unserer sommerlichen Garderobe an, sondern versprühen auch direkt Urlaubsvibes a là Mykonos oder Capri.

Shopper aus Bast

Diese Tasche ist ideal für den Alltag. Sie bietet genügend Platz für unsere täglichen Essentials und sieht dabei sogar noch super aus. Designer wie Loewe und Prada setzen bei den Taschen auf schlichte Farbakzente in schwarz, weiß oder beige. Das lässt den Shopper hochwertiger erscheinen und macht uns das Kombinieren der Tasche zu unseren liebsten Sommer-Looks spielend leicht.

Klein aber fein – Mini-Bags für den Abend

Wer es doch etwas schicker mag, der sollte auf die Mini Basket Bags zurückgreifen. Besonders verliebt sind wir in feine, filigrane Clutches in neutralen Farben. So wird der Sommer-Look vom Tag ruckzuck am Abend zu einem echten Hingucker. Schöne Flats oder Heels dazu – und ihr seid perfekt gestylt.

Bunt und bestickt

Wer auffällige Accessoires liebt, der sollte die Ohren spitzen. Denn die trendigen Taschen gibt es nicht nur in gedeckten Farben, sondern auch in bunten Variationen. Egal ob mit Quasten und Bommeln, bestickt oder mit knalligen Farbakzenten versehen – Diese Tasche ist ein echter Blickfang. Am liebsten kombinieren wir den bunten Eyecatcher mit einem luftigen Sommerkleid in weiß oder schwarz. So kann die Tasche ihr ganzes Potential entfalten.

