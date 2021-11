Adele zeigt sich im Glamour-Look mit Freund Rich Paul

von Anna von Falkenburg

Adele ist zurück auf der Bühne! Lange haben wir drauf gewartet und hier ist er: Ihr erster Auftritt nach vier Jahren. Adele strahlt übers ganze Gesicht, als sie im Kleid mit Eyecatcher-Potenzial das London Palladium mit ihrem Freund Rich Paul verlässt.

Sängerin Adele, 33, hatte am 6. November ihr großes Bühnen-Comeback, das im Londoner Theater aufgezeichnet wurde. Den magischen Moment hält Adele in einem glitzernden, schulterfreien Kleid fest. Und auch ihr Freund Rich Paul, 39, Sportagent, war dabei, um sie bei diesem besonderen Ereignis zu unterstützen. Nach vier Jahren ist sie nun zurück und dank ihres auffälligen Kleides, werden sich ihre Fans wohl noch lange an diesen Moment erinnern.

Glamour-Match

Adele mit Freund Rich Paul nach ihrem großen Bühnenauftritt in London © Beretta/Sim via / Shutterstock

Nach dem Auftritt entstanden Schnappschüsse des Paars in einem Auto. Im schwarzen schulterfreien Glitzerkleid mit Puffärmeln, glamourösen Locken und einem perfekten Make-up mit Smokey-Eyes, zieht die "Skyfall"-Sängerin mal wieder alle Blicke auf sich. Aber nicht nur Adele sorgt für Aussehen. Auch ihr Freund im grauen Samtanzug lässt sich sehen. Was für ein Glamour-Match!

Das Album ist Drake-Approved

Doch Rich war nicht der Einzige, der bei der Aufnahme ihrer neuen Hits am vergangenen Wochenende lauschen durfte. Eine Reihe anderer großer Namen durften in ihr neues Album reinhören. Unter anderem waren auch Schauspielerin Emma Watson, Model Naomi Campbell, Designerin Stella McCartney und Sängerin Dua Lipa eingeladen. Doch das sei nicht dass erste Mal gewesen, dass Musikexpert:innen und Promis das bevorstehende Projekt hören durften, wie Adele verrät. In der Radiosendung "Capital Breakfast" erzählt sie bereits im Oktober, dass sie schon letztes Jahr dem Sänger Drake ("Hotline Bling") die neue Musik vorgespielt habe. Dieser sei begeistert gewesen.

Adele ganz exklusiv

Viel verrät die Sängerin allerdings noch nicht über ihr neues Album. Bei einem solchen Auftritt, der großen Bühne und A-Listener-Begeisterungen, sollten sich Fans allerdings auf echte Hits gefasst machen. Adele führt in dem Interview mit "Capital Breakfast" fort, dass ihre Lieder über sie selbst, ihre Erfahrungen und ihr persönliches Leben handeln würden. Es scheint also, als wäre der exklusive Schnappschuss aus dem Auto nicht das letzte Private, in das Adele uns in kommender Zeit Einblick gewähren wird.

Verwendete Quellen: eigene Recherche

Dieser Artikel ist zuerst erschienen bei GALA.de