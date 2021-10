Adele feiert bereits vor der Veröffentlichung ihres neuen Song mit absoluten Wow-Covern ihr Comeback. Sie ist die erste Prominente, die auf der amerikanischen und britischen "Vogue" abgebildet ist. Jetzt ist ein ungesehenes Foto des Shootings aufgetaucht.

Erst vor zwei Tagen, am 5. Oktober 2021, sorgte Adele, 33, mit einem kurzen Video bei Fans für absolute Gänsehaut. Es waren die ersten Töne ihres neuen Songs "Easy On Me", der am 15. Oktober 2021 erscheint.

Nun das nächste Gänsehautfeeling: Der englische Popstar ist auf dem Cover der britischen und amerikanischen Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue" – und sieht mehr als nur umwerfend aus.

Adele: Wow-Comeback mit "Vogue"-Covern

Wahnsinn! Mehr fällt einem beim Anblick von Adeles Vogue-Covern für die Novemberausgaben nicht ein. Gleich zwei Varianten lädt die Sängerin auf ihrem Instagram-Account hoch, denn: Zum ersten Mal in der Geschichte teilen sich die britische und amerikanische "Vogue" ihr November-Cover. Das bestätigt die Modebibel auf Instagram.

Das erste Foto zeigt Adele mit offener wilder Mähne, verführerischem Kamerablick und gelbfarbenem Bustier der Designerin Vivienne Westwood, 80, – inklusive Glitzerbrosche des US-Schmucklabels "Tiffany & Co.". Für die wunderschöne Aufnahme ist der amerikanische Fotograf Steven Meisel zuständig gewesen.

Auf dem zweiten Coverbild trägt Adele ein imposantes Abendkleid in Grün. Ihre rot schimmernden Haare, die sonst eigentlich blond sind, trägt sie streng nach hinten zu einem Chignon gebunden. Dabei lehnt sie an einer Wand und schaut verwegen nach vorn.

Zu diesem Foto widmet Adele der US-Chefin Anna Wintour, 71, folgende süße persönliche Zeilen: "Anna - ich erinnere mich an unser erstes Treffen, als ich 20 war und du mich für meine allerersten Grammys [...] eingekleidet hast. Danke an dich [...], dass ich all die Jahre später ein Teil dieses Vogue-Moments sein darf."

Das Fotoshooting fand laut Adele auf dem Gelände der New Yorker Milk Studios statt. Alisdair McLellan habe sie für dieses Cover fotografiert, der ebenfalls für das Cover ihres Albums "25" verantwortlich gewesen ist. Von jenem Shooting veröffentlicht "Vogue" nun auf Instagram einen ganz besonderen Einblick.

Adele trägt auf dem Behind-the-scenes-Foto einen schwarzen Blazer, gibt den Blick auf ihr Dekolleté frei. Die Haare sind nur wenig gestylt, fallen ihr lässig ins Gesicht. Den Blick richtet sie direkt in die Kamera, so wirkt er besonders intensiv. Wow!

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.