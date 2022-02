Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Adidas setzt mit neuer Werbung ein Statement +++ Hilft Hyaluronsäure nicht nur bei trockener Haut? +++ Die Schaufenster von Douglas werden jetzt künstlerisch.

11. Februar 2022

Adidas wirbt mit nackten Brüsten für neue Sport-BHs

Nackte Brüste: kleine, große, straffe, hängende, asymmetrische, dunkelhäutige und vernarbte – sorgfältig nebeneinander aufgereiht. Nein, hier geht es nicht um einen Aufruf zur nächsten Mammografie, sondern die neue Sport-BH-Werbung von Adidas. Das Versprechen, das der Sportartikelhersteller mit dem besonderen Bild geben möchte: Jede Brust ist normal und für jede Form gibt es den passenden BH. Die sogenannte Bra Revolution umfasst 43 neue Modelle aus 18 Produktfamilien.

Sex sells? In diesem Fall clever eingesetzt, denn Ziel der Marke ist es "Körper zu normalisieren und dazu beizutragen, dass sich künftige Generationen selbstbewusst und ohne Scham fühlen". In der Twitter-Bildüberschrift zu der neuen "Support is everything"-Kampagne erklärt Adidas: "Wir glauben, dass Frauenbrüste in allen Formen und Größen Unterstützung und Komfort verdienen." Auf Social Media bekommt die Brand dafür schon jetzt viele Herzchen und Applaus.

10. Februar 2022

Hyaluronsäure: Das neue Wundermittel gegen trockene Haare?

Auf TikTok erwarten uns immer wieder neue und spezielle Trends, die nicht unbedingt alle zu empfehlen sind. Gefährliche Ideen wie "Sunscreen Contouring" sollten beispielsweise nicht nachgemacht werden. Doch hinter dem neuesten Trend scheint etwas mehr zu stecken, zumindest wenn es nach dem Dermatologen Dr. Shah geht, welcher auf TikTok über 11 Millionen Fans hat. Bei diesem Hack wird Hyaluronsäure direkt in die Haarspitzen gegeben, um diese zusätzlich mit Feuchtigkeit zu versorgen. Dabei ist es wichtig, dass die Haare noch etwas nass sind, damit der Wirkstoff die Feuchtigkeit der Haare binden kann und so seine volle Wirkung erzielt. Gerade Personen mit trockenen, kaputten oder gefärbten Haaren können zu diesem Mittel greifen, um für natürlichen Glanz und Geschmeidigkeit zu sorgen.

9. Februar 2022

Mit dieser Kooperation sorgt Douglas für absolute Hingucker

Langweilige Schaufenster gehören ab jetzt der Vergangenheit an: Die Parfümerie Douglas hat sich für 2022 die Floristik-Künstlerin Ruby Barber ins Haus geholt, die mit ihrem Studio Mary Lennox atemberaubende Arrangements aus Blumen, Gräsern und Gewächsen kreiert. In 18 Luxus-Filialen in Deutschland erstrahlen jetzt die natürlichen Kunstwerke und laden zum Staunen ein.

So schön erstrahlt der Douglas-Store Unter den Linden in Berlin Mitte. © Douglas x Studio Mary Lennox

Im Januar wurden Pflege-Produkte besonders in Szene gesetzt; im Februar stehen Düfte im Fokus der Kreationen der Schaufenster. Besonders schön: Die botanischen Installationen sind auf jeden einzelnen der 18 Stores zugeschnitten und von der jeweiligen Markenwelt und der saisonalen Verfügbarkeit der Pflanzen inspiriert.

Opulent, einladend und einfach wunderschön: Das Konzept für die Douglas x Studio Mary Lennox-Kooperation. © Douglas x Studio Mary Lennox/George Tyebcho

8. Februar 2022

Haarbürsten-Fehler, den wir ab jetzt nie wieder machen werden

Wer möchte es nicht: Strahlend-schönes Haar, gesund und ohne Spliss. Was wir dafür tun? Einiges! Haarmasken, Conditioner, Sonnenschutz, reduziertes Haarewaschen, wenig Hitze ... Doch einen Haarpflegetrick haben wir einfach immer falsch gemacht – dabei ist er doch so einfach umzusetzen. Um kleine Knötchen und Verklettungen sanft aus den Haaren herausbürsten zu können, sollten die Borsten am besten gerade, also in einheitlichen Reihen – nicht versetzt – in der Bürste angeordnet sein. Ein Blick auf die Bürste verrät jedoch: Bei vielen Bürsten sind die Borsten nicht in beiden Richtungen gleich angeordnet. Statt die Bürste horizontal zu halten, musst du sie daher vertikal durch die Haare führen. Denn so gleiten die einzelnen Strähnen schonend durch die Bürste und die Haarstruktur wird geschützt.

7. Februar 2022

Cinderella to go

Wir prophezeien: Schleifen-Pumps werden 2022 ein großes Ding. Auf Instagram und aktuellen Fashion-Shows sind sie sie nämlich bereits allgegenwärtig und daher garantiert auch aus eurem Kleiderschrank bald nicht mehr wegzudenken. Egal ob als süße Verzierung an der Schuhspitze wie bei Mach & Mach oder am Riemchen der Heels von Jimmy Choo – Pumps brauchen jetzt eine extrabreite, dekorative Schleife. Das verspielte Detail aus Seide oder schimmernden Materialien wie Strass ist jedoch nicht nur ein außergewöhnlicher Hingucker, sondern streckt auch optisch den Fuß und schenkt jeder Trägerin oder jedem Träger einen echten Cinderella-Moment.

Keine Lust, superviel Geld für den Trend auszugeben? Dann lautet die Devise: einfach selbst machen! Denn für die schicken Schleifen-Schuhe braucht es weder ein Design-Studium noch teure Materialien, sondern lediglich ein Halstuch sowie entsprechende Pumps, die ihr gerne aufhübschen wollt.

Nun geht ihr wie folgt vor: Einfach ein Halstuch eurer Wahl (besonders cool machen sich hier Tücher mit Logo oder auffälligem Print) einmal komplett um den Fußballen wickeln und danach direkt in die liebsten Heels schlüpfen. Anschließend beide Ende des Halstuchs verknoten und zu einer klassischen Schleife binden. Was sich im ersten Moment etwas kompliziert anhört, ergibt sich ganz schnell zu einem hübschen, selbst gemachten Bow-Pump, mit dem ihr ab jetzt genauso stylisch durch die Straßen flanieren könnt wie alle angesagten Mode-Mädels mit ihren Designer-Pumps inklusive Schleifendetail.

