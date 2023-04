von Emely Mielke Ob lockere Hosen, Strickjacken oder Blazer – mit diesen Kleidungsstücken bist du für deine Flugreise bestens gewappnet.

Deine Urlaubsplanung läuft auf Hochtouren? Höchste Zeit, sich Gedanken über die passende Reisekleidung zu machen, denn das Letzte, was du auf deiner Flugreise gebrauchen kannst, ist ein unbequemes Outfit. Wir zeigen dir, welche Kleidungsstücke die bequemsten und stylischsten Reisebegleiter sind.

Leggins und Jogginghosen

Generell gilt für alle Kleidungsstücke auf Flugreisen: Bequemlichkeit geht vor. Was gibt es Schlimmeres, als stundenlang im Flugzeug zu sitzen und sich durch die Kleiderwahl eingeschränkt zu fühlen? Am besten eignen sich deshalb weite oder elastische Hosen wie Leggings oder Jogginghosen. Auch wenn Modeschöpfer Karl Lagerfeld die Jogginghose verpönt hat und ihren Trägern vorwarf, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben, kann man für einen sportlichen Look durchaus auf das umstrittene Kleidungsstück zurückgreifen. Kombiniert mit einem passenden Pullover, ergeben beide Kleidungsstücke einen coolen Look. Frische Farben oder Pastelltöne sind besonders schön. Für Abwechslung sorgen Leggings mit Schlag.

© Jeremy Moeller / Getty Images

Blazer und Strickjacken

Wer es etwas schicker mag, greift zum Blazer. Aber auch die Strickjacke eignet sich hervorragend für die Zwiebelmethode. Denn auch wenn es in Richtung Sonne geht, kann es im Flugzeug richtig kalt werden. Mit einer dünnen Jacke zum drüberziehen ist man flexibel und für jede Temperatur gewappnet. Ein schwarzer Long-Blazer in Kombination mit einem weißen Basic-Shirt und einer ausgestellten Leggings bringt gleichzeitig Business-Flair in deinen Airport-Look.

Sneaker

Wer schon einmal geflogen ist, weiß: Auf Flughäfen kann es ganz schön stressig werden. Im schlimmsten Fall muss man so schnell wie möglich von A nach B laufen. Am besten eignen sich dafür feste Schuhe wie Sneaker – denn sie sind bequem und stylish zugleich.