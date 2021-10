Angelina Jolie: So stylisch (und teuer) war ihr Comeback auf dem Red Carpet

Bei der Filmpremiere von "Eternals" waren vor allem Angelina Jolies Outfits filmreif. So schön waren ihre Looks.

Wow-Momente gab es genug in der Karriere von Schauspielerin Angelina Jolie, 46. Unter anderem bei den Oscars oder BAFTAs. Kein Wunder, dass die Hollywood-Schönheit auch in diesem Jahr bei ihrem Red-Carpet-Comeback Aufsehen erregt hat. Denn ihre Looks waren filmreif.

Angelina Jolie: filmreifer Auftritt

Für die Premiere des neuen Marvel-Films "Eternals" war Angelina Jolie in den letzten Tagen auf einigen roten Teppichen zu sehen. Für ihren ersten Glamour-Auftritt in Los Angeles greift sie zu einer drapierten Robe in Erdtönen aus der Balmain-Resort-2022-Kollektion. Dazu trägt sie auffälligen Vintage-Schmuck von Tiffany & Co. Ihr Look erinnert beinahe an eine griechische Götting und vielleicht soll er sogar auf Jolies Rolle im Film "Eternals" anspielen. Dort spielt sie die Rolle von "Thena".

© Getty Images

Nur wenige Tage später, auf dem roten Teppich in Rom, setzt Angelina Jolie auf Glamour pur. In einem bodenlangen, silbernen Kleid von Atelier Versace stiehlt sie allen die Show. Das figurbetonte Kleid sieht umwerfend an ihr aus, der Schmuck von Vhernier macht ihren Luxus-Look perfekt. Nur bei den Haaren hätte die Hollywood-Schauspielerin etwas aufmerksamer sein sollen. Ihre Extentions waren nämlich stark zu sehen. Trotzdem kann auch das ihren Auftritt nicht vermiesen, denn der ist mehr als besonders. Am nächsten Tag tauscht sie dann Glitzer gegen Leder und erscheint zum Photocall in einem schwarzen Lederkleid ohne Ärmel von Dolce & Gabbana.

© Getty Images

In London tritt Angelina Jolie wiederum in einem ganz anderen Look auf den Red Carpet. Anstatt auf körperbetonte Kleider setzt sie hier auf eine weite Kombi aus schwarzem Rock mit Schleppe, weißer Bluse und schwarzem Blazer. Alle Teile sind von Valentino Haute Couture.

© Getty Images

Übrigens war Angelina nie allein auf den roten Teppichen, sondern hatte immer ihre Kinder dabei. Ihre Töchter trugen sogar alte Red-Carpet-Looks ihrer Mutter. Wie viel die Looks der Schauspielerin selbst gekostet haben, ist nicht bekannt. Aber eines ist klar: Diese Designerteile dürften sicher ein kleines Vermögen wert ein ...

Verwendete Quelle: elle.com

