von Eva Carolin Keller Anine Bing gehört mittlerweile zu den angesagtesten Designerinnen weltweit. Im Interview mit BRIGITTE verrät die Dänin, was in ihrer Sommergarderobe auf keinen Fall fehlen darf.

BRIGITTE: Ihre neue Kollektion kam gerade erst heraus. Haben Sie ein Lieblingsstück?

Anine Bing: Das ist eine schwierige Frage, denn ich liebe wirklich alles aus der neuen Kollektion. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich unsere Rio Tote. Sie ist definitiv meine Lieblingstasche für den Alltag, in der ich Sonnencreme, Handtücher und alles, was man am Strand braucht, verstauen kann.

Die Kollektion in drei Worten ...

Strandig, minimalistisch und raffiniert.

Was sind Ihrer Meinung nach die Top 3 Sommertrends für 2022?

Für mich dreht sich in diesem Sommer alles um vom Urlaub inspirierte Konfektionsware. Von Bademode über Strandkleider bis hin zu Accessoires – mit klassischen und femininen Akzenten.

Ein Kleidungsstück, das jeder in seinem Kleiderschrank haben sollte...

Einen Blazer. Der ist nämlich vielseitig und wertet jeden Look auf.

Sie sind meistens schlicht und elegant unterwegs. Tragen Sie auch mal etwas "Verrücktes"?

Mein Stil ist definitiv eher klassisch. Eine tolle Jeans, ein Blazer, ein knackiges T-Shirt und ein elegantes Paar Stiefel gehören zu meiner täglichen Uniform. Trotzdem mag ich auch den Rock'n'Roll-Ansatz, der in vielen Teilen von ANINE BING zum Vorschein kommt. Ich kombiniere gerne zeitlos und rebellisch. Dazu gehören für mich T-Shirts mit Aufdruck, rockige Lederjacken und Boots.

Was halten Sie vom Häkeltrend, der gerade so angesagt ist?

Ich liebe ihn. Er ist originell und für die Sommersaison einfach passend.

Eine Tasche, eine Sonnenbrille und ein Paar Schuhe, ohne das Sie diesen Sommer nicht leben können?

Maxi-Taschen – gerne auch in Häkeloptik – sind meine Favoriten für den Sommer. Ich weiß, dass ich das schon einmal erwähnt habe, aber sie sind eben einfach perfekt, weil alles rein passt: Laptop, Strandsachen, Pullover und so weiter. Außerdem mag ich Sonnenbrillen mit schmalen, kantigen Gläsern. Die schlanke, von der Wandererbewegung inspirierte Form wirkt sehr modern. Was Sandalen angeht, bin ich flach unterwegs. Schlichte Slides in Beige oder Schwarz sind bequem und mühelos.

Die Farben des Sommers?

Champagner, Khaki und Beige. Das sind zwar dezente Farben, sie sind aber vielseitig und vor allem nicht langweilig. Mit dieser Farbpalette kann man nichts falsch machen.

Tragen Sie ab und an auch Kleidung mit auffälligeren Mustern oder ist Ihr Go-To-Look eher einfarbig und schlicht?

Ja, natürlich! Ein gut sitzender gemusterten Blazer wertet jeden schlichten Look sofort auf. Gerade, wenn du eher klassisch unterwegs bist, kann so ein Teil der Gamechanger für die Garderobe sein.

Wie kombinieren Sie Basics? Gibt es ein Geheimrezept?

Mit Basics kannst du nie viel falsch machen. Ich würde darauf achten, dass die Teile vielseitig und von guter Qualität sind. Hat man sich einmal ein ausgewähltes Sortiment zeitloser Kleidungsstücke, wie einem tollen Blazer, einer klassischen Anzughose, Oversize T-Shirts und einer hochwertigen Lederjacke zugelegt, bilden diese den Grundstock für eine moderne Garderobe.