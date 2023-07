von Melanie Wenzke Was gibt es Schöneres, als im Sommer einen eiskalten Aperol Spritz als Cooldowner zu genießen? Wir kennen da etwas: Nämlich Ton in Ton zu seinem Lieblingsgetränk gekleidet zu sein! Denn das ist auch schon vor 12 Uhr gesellschaftlich vertretbar...

Dass Aperol Spritz zu den beliebtesten Aperitifs in der Geschichte zählt, müssen wir euch nicht erzählen. Allein der Gedanke an diese wohltuende Köstlichkeit versetzt uns in Urlaubsfeeling. Doch wenn ihr Aperol-Liebhaber seid, seid ihr auch mit dem Schmerz bekannt. Der Schmerz, wenn sich auf dem Tablett des Kellners keine tief orange Gaumenfreude befindet, sondern ein Getränk, dessen Orangeton nur eine verblasste Erinnerung an das ist, was es hätte sein können. Nach dem ersten Schluck ist es dann amtlich: Es wurde am Aperol gespart. Diesen unwiederbringlichen Fehler kann man nur schwer verkraften, aber dafür verhindern – beim Mischen des Spritzers und natürlich beim Aperol Spritz Styling. Denn hier greifen wir nur zu den sattesten Orangetönen, die unser Kleiderschrank hergibt.

Aperol Spritz Styling: Liebe geht durch den Kleiderschrank

Beim Aperol Spritz Styling geht es darum, die Gaumenfreude des Getränks in die Mode zu übersetzten. Natürlich springt als Erstes die unverkennbare Farbe des Aperols ins Auge. Genau diese Nuance inspiriert uns bei der Kleiderwahl. Warme Orangetöne lassen den Teint gebräunter erscheinen und erinnern an die wunderschöne Farblandschaft des Sonnenuntergangs.

Sunset-Dressing Mit diesen 14 Pieces träumen wir uns zum Sonnenuntergang 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Fließende Eleganz in Orange Ein Sonnenuntergang kommt nicht ohne Orange aus. Die warme Mischung aus Rot und Gelb entfaltet sich in diesem Silkrock besonders elegant. Ob mit anderen Stücken der gleichen Farbfamilie oder zum weißen Basic: Das Modell "Mia" von Mango ist genau die richtige Wahl für die Freizeit als auch den Abend an der Bar. Kostenpunkt: ca. 40 Euro. Mehr

Monochromatische Looks könnten gerade nicht mehr im Trend liegen. Während beim Barbiecore-Trend alles in Pink- und Rosatönen gehalten wird, sind es beim Aperol Spritz Styling Orange-Nuancen. Und ja, alle fruchtigen Farben der Palette darf man kombinieren – auch wenn sie beim Getränk selbst ein absolutes No-Go wären.

So kombiniert ihr den Sommertrend 2023

Ganz einfach steigt ihr auf den Styling-Trend auf, indem ihr ein Kleid in Aperol-Farbe anzieht – damit ist das Aperol-Outfit bereits mit einem Handgriff perfekt. Auch Schlager-Sängerin Andrea Berg liebt den Look und zeigt sich im sommerlichen Wickelkleid mit floralen Prints. Noch besser wären natürlich Orangen-Muster.

Noch cooler wirkt das Aperol Spritz Styling, wenn ihr mehrere gleichfarbige Teile miteinander kombiniert. Ein Zweiteiler aus Stoff-Hose und Bluse ist das optimale Outfit für jeden sommerlichen Anlass.

Wer es eleganter Mag, kann auch auf eine Blazer-Anzughose-Kombination setzten.

Abseits des monochromen Looks kann man die leuchtende Farbe auch optimal mit Weiß kombinieren, um das Color-Blocking zu entkräften.

Das beste Accessoire zu eurem Aperol Spritz Styling ist – ihr habt es erraten – natürlich ein Aperol Spritz. Mit dem in der Hand macht ihr jedes Outfit zum Sommer-Look.