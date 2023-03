Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Apo Whang-Od tätowiert seit 80 Jahren und wird im Netz gefeiert +++ Selena Gomez zeigt mit Rare Beauty, wie unterschiedlich Lippenfarben wirken.+++ Deutsches Modehaus geht großen Schritt in Richtung Inklusivität.

31. März 2023

106-jährige Apo Whang-Od schreibt mit Vogue-Cover Geschichte

Apo Whang-Od tätowiert in ihrem Dorf Buscalan in der Provinz Kalinga auf den Philippinen seit über 80 Jahren. Die 106-Jährige zählt zu einer der letzten Tattookünstlerinnen, die Batok praktiziert. Eine traditionelle Kunst des Tätowierens bei der lediglich eine Handnadel und Tinte zum Einsatz kommen. Jetzt ziert die indigene Filipina als eine der wenigen Mitglieder:innen ihrer Gemeinschaft die April-Ausgabe der "Vogue Philippines" und ist damit nicht nur die älteste Person, die jemals auf der Titelseite des Modemagazins zu sehen war – sondern auch eine gefeierte Persönlichkeit im Netz.

Zusammen mit ihrer Enkelin Grace Palicas lässt sie sich für das Heft ablichten, erzählt von der präzisen, aber auch spirituellen Technik ihrer Arbeit, die vor allem Identität und Geschichte symbolisiert. Fotograf Artu Nepomuceno setzt sie auf mehreren unglaublichen Bildern in Szene. Man glaubt auch, dass die Tätowierungen auf der Haut vor bösen Geistern schützen und – im Gegensatz zu materiellen Dingen – mit ins Jenseits reisen.

30. März 2023

Rare Beauty: So unterschiedlich wirken die Nuancen auf den Lippen

Lip-Oil-Fans können sich gleich doppelt freuen: Selena Gomez veröffentlicht unter ihrer Brand Rare Beauty ein neues, farbiges Lippenöl. Auf Instagram freut sich Selena: "Es ist ein innovatives Lippengelee, das sich in ein leichtes Öl verwandelt und den Lippen die perfekte Pflege und Glanz verleiht." Die "Soft Pinch Tinted Lip Oil" überzeugen nicht nur durch glossy Lippenfarben, die in acht verschiedenen Nuancen daherkommen, sondern auch durch den Fokus auf ein wichtiges Thema: Diversität! Denn die unterschiedliche Nuancen wirken je nach Hautfarbe natürlich auch anders auf den Lippen. Das, was für die eine Freundin Pink ist, sieht bei der anderen eher aus wie Koralle. Und das verschweigen Beauty-Brands beim Bewerben ihrer Produkte meistens.

Im kurzen Clip auf TikTok zeigt sich beispielsweise, dass die Shade "Happy" bei heller Haut eher pinkstichig wirkt, während ein dunkler Teint die Nuance beerig aussehen lässt. Fans sind von Selena Gomez' Message begeistert. Sie kommentieren: "Das war wirklich hilfreich!" Viele zeigen sich schon ganz aufgeregt, da sie jetzt endlich auch das passende Lip-Oil zu ihren beliebten Blushes haben.

28. März 2023

Mehr Größen: Dieses deutsche Modehaus erweitert seine Auswahl

Mode sollte keine Größe kennen! Viele Frauen haben Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die sowohl bequem als auch stilvoll ist, insbesondere in größeren Größen. Mit seiner ersten Curvy-Kollektion feiert Seidensticker nun die ganze Bandbreite von Blusen bis Kleidern, um das Gefühl von Haltung, Persönlichkeit und positiven Körpergefühl über mehrere Konfektionsgrößen auszubreiten.

Die modischen Styles tragen mit zur Body Positivity bei. © Seidensticker/PR

Die neue Kollektion ist speziell auf Frauen zugeschnitten, welche die Größen bis 54 tragen und verfügt über eine Reihe von 27 zeitgemäßen, femininen Silhouetten. Die Stücke sind so konzipiert, dass sie die natürlichen Kurven der Frau betonen und gleichzeitig Komfort und Stil bieten. Taillierte Schnitte, luftige Ärmel, aber auch klassische Business Looks und expressive Drucke finden sich in der Kollektion. Damit geht Seidensticker einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusivität in der Modebranche.

