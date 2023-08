von Saskia Papenthin Bist du auf der Suche nach dem passenden Geschenk für eine besondere Person? Bei den Amazon-Bestsellern findest sicher auch du das Richtige.

Der Geburtstag eines Lieblingsmenschen von dir rückt immer näher und dir fehlt noch ein tolles Geschenk oder du möchtest dir einfach selbst ein kleines Schmuckstück gönnen? Du weißt aber gar nicht so richtig, wie der Geschmack der Person ist oder was es für dich werden soll? Wir zeigen dir die drei Armband-Bestseller bei Amazon. Drei Schmuckstücke, denen der Erfolg recht gibt und die vielleicht auch deine Suche beenden. Ob schlicht und modern, lässig und chic oder Naturstein mit Bedeutung – bei den Top drei Armband Bestsellern wird man fündig.

Die erste Wahl bei Amazon

Am beliebtesten ist ein Armband von Liebeskind Berlin. Es besteht aus einer venezianischen Kette und einem grafischen Herz als Anhänger und wurde aus Edelstahl gefertigt. Das Armband ist in vier Farben erhältlich: Silber, Gold, Roségold und Schwarz. Das Schmuckstück ist 20 Zentimeter lang und hat einen größenverstellbaren Verschluss. Passend zum Armband gibt es in der Kollektion auch Ohrstecker und eine Kette in dem modernen schlichten Design.

Affiliate Link -44% LIEBESKIND Damen Armband Herz Jetzt shoppen 33,34 € 59,90 €

Das zweitplatzierte Armband

Auf dem zweiten Platz der Amazon-Bestseller findet man das Bergerlin Natursteinarmband. Es ist in 17 verschiedenen Ausführungen verfügbar, die unterschiedlichen Natursteine haben je verschiedene Bedeutungen und Wirkungen – so kannst du dir das zu dir passende aussuchen oder ein besonders aufmerksames Geschenk machen. Beispielsweise soll das Natursteinarmband mit Jadesteinen für innere Balance und Ausgeglichenheit sorgen und ein guter Glücksbringersein. Alle Steine sind durch ein unabhängiges Institut geprüft, sodass die Qualität der Steine sichergestellt ist. Abgerundet wird jedes Armband durch eine kleine Kugel aus 925 Sterling Silber. Das Schmuckstück ist in vier verschiedenen Größen erhältlich.

Affiliate Link BERGERLIN Naturstein Armband Jetzt shoppen 26,00 €

Am drittmeisten verkauft bei Amazon

Wieder von der Marke Liebeskind Berlin ist der Platz drei der Amazon-Bestseller. Das eher lässige Armband besteht aus einfarbigen Edelstahl-Perlen und sieht sehr schlicht und elegant aus. Es ist aber auch in anderen Formen – zum Beispiel mit Onyx-Perlen erhältlich. Der Logotag aus Edelstahl mit dem Markenschriftzug ist bei jeder Ausführung in verschiedenen Farben dabei. Durch das elastische Zugband kann das Armband ganz leicht über die Hand gestreift werden und benötigt keinen Verschluss. Die Materialien sind langlebig und laufen nicht an.

