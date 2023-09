von Julika Holz Bei Ashley Graham sind die Kurven und Female Empowerment Programm. Sie ist Stilikone und Vorbild zugleich und mag es, auch über weniger perfekte Seiten zu sprechen. Beim Calzedonia-Event in Mailand spricht sie mit BRIGITTE über die Power bequemer Klamotten und was eine starke Frau für sie ausmacht.

Ashley Graham ist ein wahrer Superstar des Modebusiness und arbeitete schon mit den namenhaftesten Magazinen der Branche zusammen. Ihre Kurven, die von der lange Zeit so fest etablierten Model-Standardgröße abweichen, ziehen seit ihrem Durchbruch auf dem Cover der Sports Illustrated Aufmerksamkeit auf sich. Selbstbewusst und supersexy – kaum eine versteht Body Positivity so gut wie Ashley Graham. Mit uns sprach sie in Mailand darüber wie viel bequeme Klamotten dazu beitragen können.

Ashley Graham spricht mit BRIGITTE über starke Frauen und verlässliche Modetrends

Calzedonia steht für seine Strumpfhosen. Was macht gute Strumpfhosen für dich aus?

Wenn sie ohne Probleme übers Bein gehen, keine Laufmaschen bekommen oder einschneiden. Ich mag es nicht, wenn man durch Strumpfhosen plötzlichen einen Bauch hat, weil alles so eingequetscht wird. Auch jetzt gerade pikst mich gar nichts und das fühlt sich richtig gut an.

Du deutest schon an: Sexyness hat auch viel mit Wohlbefinden zu tun. Was meint Sexyness für dich persönlich?

Für mich bedeutet Sexyness vor allem Selbstbewusstsein. Es geht darum dir selbst im Klaren darüber zu sein, wer du bist. Wenn jemand sich wohlfühlt und das auch ausstrahlt, ist das superattraktiv. Da sind besondere Kleidung oder perfekte Haare egal. Daher hat Sex-Appeal für mich weniger mit oberflächlichem Aussehen und Körpermerkmalen, sondern viel mehr mit einem Lebensgefühl und Ausstrahlung zu tun.

Also fühlst du dich in einer guten Strumphose sexy?

Da reicht schon ein Wort: Definitiv.

Wie zeigst du am liebsten Bein?

Wie man an meinem Kleid heute (Anm.d.Red. Ashley Graham trägt ein kurzes Netzkleid) sehen kann, je kürzer das Kleid, desto besser.

Wir alle kennen aber auch Tage, an denen die Klamotten nicht so sitzen, wie man es sich wünscht oder das Selbstbewusstsein so ein wenig fehlt. Wie gehst du mit diesen Situationen um?

Ladys, ihr seid nicht allein. Wir alle haben diese Momente, in denen wir uns nicht so selbstbewusst fühlen und das ist vollkommen in Ordnung. Ich versuche jeden Tag in meine Morgengebete und Affirmationen zu gehen und mir selbst etwas Schönes mit auf den Weg zu geben. Das spiegelt sich dann nämlich auch in der eigenen Selbstwahrnehmung wider und verändert den ganzen Tag.

Welches Kleidungsstück wird auch in den nächsten 10 Jahren einen Platz in deinem Kleiderschrank haben?

Jede Art von Blazer, denn ein Blazer ist einfach zeitlos und passt zu allem. Und auch Trenchcoat – ich habe in den letzten Jahren in gute und zeitlose Mäntel investiert, die ich noch ewig tragen kann und definitiv werde. Und Ballerinas, ich liebe Ballerinas momentan. Bequeme Pieces gehen einfach über alles und haben auch Potenzial für immer in der Garderobe zu bleiben, auf die kann man sich immer verlassen.

Wenn wir beim Thema "Sich auf etwas Verlassen können" sind. Was ist das aktuell das Beste in deinem Leben?

Das Beste in meinem Leben ist ganz klar meine Familie. Ich habe drei kleine Jungs und einen tollen Ehemann. Ich würde wirklich sagen, meine Leben ist zur Zeitwirklich toll und ich bin sehr glücklich.

An der Seite ihres Ehemannes Justin Ervin fängt Ashely Graham an zu Strahlen. © Joe Maher/BFC/ / Getty Images

Von außen wirk es so, als würdest du Familie und Berufsleben ganz einfach unter einen Hut bekommen – Medien betiteln dich daher oft als "starke Frau". Was macht eine Frau, denn für dich "stark"?

Für mich ist eine starke Frau, eine Frau, die bei ganz bei sich ist. Eine Frau, die weiß, wer sie ist und was sie will und dieses Wissen auch an schlechten Tagen nie ganz verliert. An den schlechteren Tagen ist das Leben dann einfach okay und an den guten Tagen kann sie sich so richtig feiern und stolz auf stolz auf sich sein.

