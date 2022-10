von Leonie Hultsch Wie vielseitig der Herbst in Sachen Beauty ist, zeigt sich dieses Jahr vor allem an unserem Augen-Make-up, denn das hält einiges bereit. Ob mutige Statements oder augenöffnende Looks, in der kalten Jahreszeit ist viel los.

Ein gutes Augen-Make-up zu schminken, ist nicht immer unbedingt einfach. Zum Glück begleiten uns diesen Herbst ein paar Trends, die auch für Anfänger:innen geeignet sind und auch gar nicht so perfekt aussehen müssen. Hier kommen: Aufregende Farben, verschmierte Lidstriche und schöne Metallic-Töne, die wunderschöne Augenblicke zaubern.

Für wache Augen: Smudged Eyeliner

Ein Concealer ist nicht das einzige Mittel, das uns wacher aussehen lässt, sondern auch unser Augen-Make-up kann in diesem Fall Abhilfe schaffen. Wie das geht? Mit dem Smudged Eyeliner. Stars wie Hailey Bieber schwören darauf, wenn der Blick noch etwas verschlafen wirkt. Durch den Trend wird der Wimpernkranz optisch verlängert, wodurch das Auge größer und wacher wirkt. Um den Style nachzuschminken, setzt du den Lidstrich mit einem Kajal, pudrigen Eyeliner oder Lidschatten im hinteren Drittel des beweglichen Lids. Am unteren Wimpernkranz ziehst du dann eine filigrane Linie nach oben. Das Beste daran: der Lidstrich muss nicht perfekt gezogen sein, da eine etwas verschmierte Optik den Style unterstützt.

Statements für die Augen

Wenn es draußen grau und kalt wird, setzen wir einfach bei unseren Augen auf knallige und auffällige Farben. Dabei sind alle Farben angesagt – also egal, ob du Lila, Blau, Grün oder Gelb bevorzugst, jeder Ton ist erlaubt. Wenn du es besonders knallig magst, setzt du die Statement-Töne auf das komplette Lid und sorgst damit für einen aufregenden Komplett-Look. Ist dir das zu viel, kannst du den Look mit einem dunklen Eyeliner neutralisieren, wodurch ein Kontrast erzeugt wird und ein Bruch zu der bunten Farbe entsteht. Auch die Verwendung von verschiedenen Farbnuancen eines Tons können den dominanten Look etwas unaufgeregter machen. Damit das Augen-Make-up nicht sofort wieder verschmiert, nutzt du als Basis am besten einen Concealer oder Lidschatten-Primer, der etwas klebrig ist, damit die Farbe schön am Lid fixiert wird.

Das Model trägt bei Ambush einen knalligen Lidschatten. © Victor VIRGILE / Getty Images

Augen-Make-up: Metallic Eyes

Für einen leichten Schimmer sorgen metallische Akzente. Ob Silber oder Kupfer – es darf glitzern. Da dieser Look sowohl dezent als auch auffällig getragen werden kann, eignet er sich für jede:n, der:die etwas Glitzer einfach nicht widerstehen kann. Krasse Silberfarben mit großen Glitzerpartikeln passen besonders zu einem Party- oder Abend-Look. Wenn es auf den Augen eher in Richtung Kupfer und Rosé gehen darf, kannst du den perfekten Alltags-Look kreieren, indem du die Farbe leicht mit den Fingern auf dem Lid verteilst. So wird ein dezentes und elegantes Highlight auf den Augen gesetzt.

Das Model präsentiert bei Fendi die Metallic Eyes. © Victor VIRGILE / Getty Images