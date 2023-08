Trendschau Herbst 2023 Diese Teile shoppen wir jetzt schon bei H&M, Zara, Mango + Co.

Die einen wollen, dass der Sommer nie endet, die anderen freuen sich jetzt schon auf den goldenen Indian Summer. Warme Spätsommerstrahlen und gelbe Blätter klingt doch gar nicht so schlecht – oder? Auch modisch träumen wir uns schon einmal in den Herbst hinein und kaufen stylische Übergangs-Pieces von Zara, H&M, Mango + Co.