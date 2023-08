Dir fehlt noch der passende Badeanzug für einen Tag am Strand oder ein paar Stunden am Swimmingpool? Da können wir helfen!

Warme Sonnenstrahlen, die unsere Haut küssen und sie langsam erwärmen, eine zarte Brise, die uns wieder leicht abkühlt und das beruhigende Rauschen des Meeres im Hintergrund. Der Sommer ist einfach die schönste Zeit im Jahr und wird auch immer wieder aufs Neue gebührend gefeiert. Um den Sommer so richtig genießen zu können, braucht es natürlich auch die passende Garderobe. Einen Tag am Strand verbringt man bei über 20 Grad schließlich nicht in Jeans und Pullover. Ein Badeanzug ist da die bessere Wahl, denn damit lässt sich auch hervorragend baden. Doch was trägt man gerade? Welcher hat den richtigen Sitz und leiert nicht so schnell aus? Wir haben uns die Bestseller bei Amazon angeschaut und die drei Top-Produkte herausgesucht.

Der aktuelle Bestseller unter den Badeanzügen

Eines ist bereits klar: Raffungen sind heiß begehrt, denn alle drei Bestseller sind um die Bauchgegend mit ihnen ausgestattet. Das ist nicht nur total stylisch und wertet jeden noch so einfachen Badeanzug auf – Raffungen kaschieren auch elegant. Der Neckholder Badeanzug von CUPSHE ist gerade am begehrtesten. Die Träger sind verstellbar und wählen kannst du neben schwarz noch 13 weitere Farben, darunter auch einige bunte Prints, wenn dir einfarbige Badeanzüge zu unspektakulär sind.

Der zweitbeliebteste Badeanzug

Der zweite Bestseller ist ebenfalls von CUPSHE und wird allem gerecht, was einen klassischen Badeanzug ausmacht. Das Brustteil ist im Triangellook, der Rest des Badeanzugs besticht – wie bereits erwähnt – ebenfalls durch stylische Raffungen. In den über 23.000 Sternebewertungen wird die Passform durchschnittlich als "wie erwartet" angegeben. Zwischen 24 Farben kannst du bei diesem Badeanzug insgesamt wählen.

Dieser Badeanzug wird am dritthäufigsten gekauft

Ebenfalls sehr beliebt und aktuell am dritthäufigsten gekauft wird der Badeanzug mit Rüschen und Raffungen von CUPSHE. Auch hier wird die Passform als "wie erwartet" angegeben. Der tiefe Ausschnitt kombiniert mit den Rüschen ergibt einen aufregenden und zugleich verspielten Look. Am Rücken verfügt der Badeanzug über eine Schnürung – ein weiteres stylisches Detail. Die Polster im Brustteil sind zudem herausnehmbar.

Waschhinweise für Bademode

Badeanzüge und Bikinis können nicht immer so gewaschen werden wie andere Kleidung. Achte auf die Hinweise im Badeanzug, einige müssen kalt gewaschen werden. Wichtig ist jedoch bei allen, dass sie regelmäßig gereinigt werden.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.