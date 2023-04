von Ilka Alves Goncalves Auch wenn es bis zum Sommer noch etwas hin ist, für viele ruft gerade die Urlaubssonne. Wir träumen uns ebenfalls mit den neusten Bademoden-Trends zum Strand, dem Meer und Palmen.

Eigentlich ist der offizielle Sommeranfang erst am 21. Juni. Da es bis dahin aber noch eine lange Zeit ist und der nächste Urlaub bereits in den Startlöchern steht, haben wir bei den neusten Bademoden-Trends etwas genauer hingeschaut. Was liegt 2023 im Trend? Wie tragen wir jetzt unsere Bikinis, Badeanzüge und Co.?

Bademoden-Trends 2023: Darauf können wir uns freuen

Bei der Bademode gibt es längst nicht so viele Variationsmöglichkeiten wie bei Ready-to-wear. Trotzdem gibt es jedes Jahr Neuerungen, die auch altbekannten Styles ein modernes Update verleihen. Wir haben die neusten Beachwear-Kollektionen angeschaut und zeigen dir die vielversprechendsten Modelle, mit denen du garantiert der Star am Strand, am See oder im Schwimmbad bist.

Der Bandeau-Bikini ist zurück

In den letzten Jahren hatten am Strand und Pool sportliche Modelle mit Underboob oder stylischen Cut-Outs die Nase vorne. Ein Bikini hat man lange nicht mehr gesehen: den trägerlosen Bandeau-Bikini. In der kommenden Sommersaison feiert der beliebte Bikini ein kleines Comeback zur Freude aller, die nahtlose Bräune bevorzugen. Besonders stylisch sind Schnitte im Retro Design. Hohe Hose oder Stoffe im Tapetenstil – 2023 ist alles erlaubt.

Raffungen an der richtigen Stelle

Triangle-Bikinis sind richtige Klassiker der Bademode. Aber im Sommer 2023 dürfen auch sie sich über ein kleine Makeover freuen. Anstatt gepolsterte Varianten, tragen die Fashionistas jetzt Raffungen am Oberteil und Hösschen sowie Schnürrungen in der Taille. Personen mit viel Oberweite sollten jedoch darauf achten, dass das Oberteil eine Nummer größer ist, durch die Raffungen verliert es an Breite.

Neckholder tragen wir jetzt nicht nur bei Tops

Bereits bei unserem Fashion-Week-Recap haben wir die Fashion-Trends 2023 vorgestellt. Ein Revival-Trend aus den 00er-Jahren ist uns dabei sofort ins Auge gestochen: das Neckholder-Top. Auch in der Bademode findet sich dieses Jahr der Nackenträger wieder, allerdings mit glamourösen Accessoires wie Perlen, großen Schlaufen oder verzierten Trägern. Diese Modelle schreien förmlich danach, baldmöglichst ausgeführt zu werden. Da kann der nächste Urlaub kommen!