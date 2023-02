Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Balletcore-Sneaker-Trend: So funktioniert's +++ Kollaborieren Gucci und Birkenstock? +++ Moon Boots lassen sich jetzt nicht mehr nur im Winter tragen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

9. Februar 2023

DIY! So kreierst du deine eigenen Balletcore Sneaker

Kennst du das? Manchmal hast du in Sachen Styling einfach Lust auf eine kleine Veränderung. Da kommt der Balletcore-Trend wie gerufen, denn dieser wurde durch den Balletttanz inspiriert und zeichnet sich durch bestimmte Elemente wie Bodys, Tutus oder Seidenstoffe aus der Balletbekleidung aus. Das Beste: Du kannst ihn ganz leicht zu Hause nachstylen.

Die Balletcore Sneaker sind ein Beispiel, um deinen 0815 Sneakern einen eleganten Touch zu verleihen. Dafür entfernst du einfach die Schnürsenkel deiner Schuhe und tauschst diese gegen ein Seidenband aus. So verleihst du deinen Alltagsschuhen blitzschnell einen eleganten und femininen Touch.

8. Februar 2023

Machen Birkenstock und Gucci bald gemeinsame Sache?

Carrie Bradshaw trägt die angesagtesten Trends der Stunde. Das war schon bei "Sex and the City" so und das ist auch bei "And just like that" so. Neue Bilder vom Set lassen Fans und Modeinteressierte weltweit aufhorchen. Denn Sarah Jessica Parker trägt Schlappen, die eine Kollaboration zweier Marken andeuten könnten, die an Trendpotenzial kaum zu überbieten sein dürfte.

Trägt Sarah Jessica Parker hier die Trend-Kollaboration des Jahres? © Action Press

An den Füßen der Schauspielerin können wir nämlich Schlappen entdecken, die dem "Boston"-Modell von Birkenstock auffallend ähnlich sehen. Allerdings kommen sie nicht klassisch in Leder oder Wildleder daher, vielmehr ziert sie das ikonische GG-Muster von keinem geringeren Label als Gucci! Der Grundton der Schlappen ist weiß, die vielen aufgestickten Gs sind dunkelblau, an den Seiten finden sich kleine goldene Anhänger, ebenfalls in typischer Gucci-G-Form.

Kündigen diese Schuhe eine Kollaboration von Gucci und Birkenstock an? © Action Press

Wie "Hypebeast" berichtet, sei derzeit nichts über eine Kollab von Gucci und Brikenstock bekannt, ausgeschlossen sei allerdings nicht, dass die beiden Labels eine gemeinsame Edition herausbringen werden. Das italienische Modehaus hat schon öfter mit anderen Marken zusammengearbeitet, unter anderem mit Adidas.

7. Februar 2023

Moon Boots tragen wir ab jetzt nicht mehr nur im Winter

Moon Boots! Und zwar das ganze Jahr über! Wilde Halluzination oder doch trendige Realität? Ganz klar Letzteres. Denn mit ihrer neuen Linie hat Moon Boot einen Schuh lanciert, den wir auch im Frühling und Herbst tragen können.

Die "Preview Collection" umfasst zwei Unisex-Silhouetten, die "No Lace" und "Evolution Sandal“. Während das erste Design ohne Schnürsenkel kommt, erscheint das Evolution-Modell als Low-Top-Schuh. Zwei Material-Optionen führen dabei zum stylischen Erfolg: Nylon und Wildleder.

6. Februar 2023

Paul Mitchell will mit neuer Markenbotschafterin ein Zeichen setzen

Stolz präsentiert das Haircare-Unternehmen Paul Mitchell die neue Markenbotschafterin Quannah Chasinghorse – das erste indigene Model der Marke. Quannah ist nicht nur Model, sondern ebenso als Aktivistin in vierter Generation für die Arctic National Wildlife Refuge tätig, um das Land ihrer Vorfahren zu bewahren. Bereits als Teenagerin machte sie sich politisch stark, spricht sich für den Klimaschutz aus und macht auf soziale Ungerechtigkeit in der Behandlung indigener Völker aufmerksam. Die Zusammenarbeit mit Paul Mitchell ist damit nicht nur eine Frage der Schönheit, sondern ein Akt der Haltung: "Paul Mitchell steht für Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion. Unsere Botschaft soll wirkungsvoll sein, ikonisch und mutig. Für mich bedeutet das, stolz meine Herkunft zu repräsentieren, meine Heimat zu schützen, mich nicht anpassen zu müssen, sondern meine Kultur und mich unverstellt zeigen zu können."

Auf Instagram kommt die neue Zusammenarbeit gut an. Unter dem Bild von Quannah sammeln sich Herz-Emojis und eine Userin schreibt: "Super tolle Auswahl. Endlich jemand, der es wirklich verdient."

